Βορίζια: Προφυλακίστηκαν τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη - «Καμία σχέση με τα όπλα», ισχυρίζονται
Ειδήσεις
20:37 - 09 Νοε 2025

Βορίζια: Προφυλακίστηκαν τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη - «Καμία σχέση με τα όπλα», ισχυρίζονται

Reporter.gr Newsroom
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια, καθώς την Κυριακή 9/11 ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των τριών αδελφών Φραγκιαδάκη, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου μετέβησαν οι δικαστικές αρχές, αλλάζοντας τον αρχικό προγραμματισμό που προέβλεπε απολογίες τη Δευτέρα για πέντε συνολικά κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, η απολογία των τριών αδελφών - 27, 29 και 20 ετών- διήρκεσε αρκετές ώρες, ενώ και οι τρεις αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στους πυροβολισμούς και τη φονική συμπλοκή.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης, Αλεξάνδρα Σπανάκη και Γιώργος Στειακάκης, δήλωσαν πως οι πελάτες τους «δεν είχαν στα χέρια τους όπλα και δεν πυροβόλησαν κανέναν», υποστηρίζοντας ότι βρέθηκαν στο σημείο χωρίς να συμμετάσχουν στα επεισόδια που οδήγησαν στο αιματοκύλισμα.

Παρά τις αρνήσεις τους, οι αρχές αποφάσισαν την προφυλάκισή τους, κρίνοντας ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις συμμετοχής στην υπόθεση. Τα τρία αδέρφια αναμένεται να μεταφερθούν σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης, για λόγους ασφαλείας, όπως είχε συμβεί και με τους άλλους δύο κατηγορούμενους της ίδιας οικογένειας, οι οποίοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Εκκρεμούν οι απολογίες της οικογένειας Καργάκη

Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη, μεταξύ αυτών και ο 43χρονος γαμπρός του θύματος, Φανούρης Καργάκης.

Η ανακρίτρια εξετάζει όλα τα νέα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ενώ αναμένονται και εργαστηριακές αναλύσεις που ενδέχεται να ρίξουν φως σε κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.

Νέες ενδείξεις για τον εκρηκτικό μηχανισμό

Παράλληλα, οι έρευνες για τον εκρηκτικό μηχανισμό που εξερράγη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Οι αρχές έχουν πλέον σαφείς ενδείξεις ότι διαφορετικά πρόσωπα εμπλέκονται στην κατασκευή και στην τοποθέτηση της βόμβας, ωστόσο κινούνται με εξαιρετική προσοχή ώστε να «δέσουν» την υπόθεση με αντικειμενικά ευρήματα και όχι με εικασίες.

Πηγές αναφέρουν ότι στο στόχαστρο των ερευνών βρίσκεται νεαρό άτομο, συγγενικό προς την οικογένεια Καργάκη, που φέρεται να είχε ρόλο στην πυροδότηση του μηχανισμού, ενώ για την κατασκευή της βόμβας υπάρχουν υπόνοιες για άλλο πρόσωπο με οικογενειακές διασυνδέσεις σε κρατούμενο.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/11/2025 - 22:00
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς
