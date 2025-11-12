Κάτρης (Cognitera): Η μετάβαση των δηλώσεων ΟΣΔΕ συνάντησε «λυσσαλέες αντιδράσεις» εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ
14:06 - 12 Νοε 2025

Κάτρης (Cognitera): Η μετάβαση των δηλώσεων ΟΣΔΕ συνάντησε «λυσσαλέες αντιδράσεις» εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Τις αντιδράσεις που αντιμετώπισε το εγχείρημα μετάβασης των δηλώσεων ΟΣΔΕ στο λεγόμενο «κυβερνητικό νέφος» περιέγραψε στην Εξεταστική για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων ο αντιπρόεδρος της Cognitera, Γιάννης Κάτρης, κάνοντας λόγο για «τρομακτική πίεση» και «λυσσαλέες αντιδράσεις» εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ και τονίζοντας πως η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση «πάγωσε» επί των ημερών του διαδόχου του Λευτέρη Αυγενάκη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, ο αντιπρόεδρος της Cognitera, Γιάννης Κάτρης, περιέγραψε τις αντιδράσεις και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η μετάβαση των δηλώσεων ΟΣΔΕ στο λεγόμενο «κυβερνητικό νέφος». Ο μάρτυρας έκανε λόγο για «τρομακτική πίεση» και «λυσσαλέες αντιδράσεις» τόσο εντός όσο και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τόνισε ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση «πάγωσε» επί των ημερών του διαδόχου του Λευτέρη Αυγενάκη, Κώστα Τσιάρα.

Λυσσαλέες αντιδράσεις και εμπλοκή ΜΜΕ

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ο κ. Κάτρης επισήμανε ότι οι αντιδράσεις προήλθαν από ΚΥΔ και δημοσιεύματα συγκεκριμένης αγροτικής εφημερίδας, την «Ύπαιθρος Χώρα», την οποία συνέδεσε με την ανταγωνίστρια εταιρία Neuropublic. Ανέφερε πως η μετάβαση στο «κυβερνητικό νέφος» συνεχίστηκε επί υπουργίας Λευτέρη Αυγενάκη και σταμάτησε μόνο όταν ανέλαβε ο Κ. Τσιάρας.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «δεν αφορά κόμματα το φαινόμενο», τονίζοντας πως οι παρατυπίες οφείλονταν σε συστημικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εκμετάλλευση κενού στο σύστημα από επιτήδειους.

Δύο κύριες μέθοδοι για παράνομες επιδοτήσεις

Ο μάρτυρας περιέγραψε δύο βασικές μεθόδους που χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση πολλαπλών ποσών επιδοτήσεων:

Ραγδαία αύξηση του ζωικού κεφαλαίου: Επιτήδειοι δήλωναν περισσότερα ζώα από αυτά που διέθεταν, εκμεταλλευόμενοι κενά στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην προβαίνει σε διασταυρωτικούς ελέγχους. Ο κ. Κάτρης κατηγόρησε τον Οργανισμό ότι δεν χρησιμοποίησε το «βαρύ πυροβολικό» των ελέγχων, όπως είχε περιγράψει η πρώην επικεφαλής Κουρμέντζα. Η πρακτική συνεχίστηκε έως το 2019, με τα πρώτα μέτρα αντιμετώπισης να θεσπίζονται το 2021.

Δήλωση δημόσιων βοσκοτόπων ως ιδιωτικών: Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούσαν πλαστά ή εικονικά παραστατικά για να δηλώνουν δημόσιες εκτάσεις ως ιδιωτικές. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη σε δύο λανθασμένες κινήσεις: διαγραφή χιλιάδων αγροτεμαχίων κατά τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων και δυνατότητα ιδιωτών να δηλώνουν «πάνω στην κατανομή», χωρίς περαιτέρω έλεγχο.

Προσωπικές επιδοτήσεις και υπεράσπιση της Cognitera

Σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, ο κ. Κάτρης παραδέχθηκε ότι λαμβάνει επιδοτήσεις ύψους 2.800 ευρώ, ενώ στενοί συγγενείς του επίσης επιδοτούνται λόγω της μακρόχρονης ενασχόλησής τους με τη βοοτροφία και αγροτικές καλλιέργειες. Τόνισε ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι από τον τεχνικό σύμβουλο και υπερασπίστηκε τις πληρωμές του 2022, δηλώνοντας «ιδιαίτερα υπερήφανος» παρά τα ευρήματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Νομικές ενέργειες και προβλήματα συστήματος

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στη μήνυση που κατέθεσε η Cognitera κατά στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην προέδρου Κυριάκου Μπαμπασίδη, μετά την ξαφνική αδυναμία λειτουργίας του συστήματος αιτήσεων στο gov.gr το καλοκαίρι του 2024, λόγω τεχνικών προβλημάτων (γλώσσα προγραμματισμού Python αντί Java). Παρά την προσφυγή σε ασφαλιστικά μέτρα, η εταιρία έχασε, καθώς οι αντίδικοι υποστήριξαν ότι δεν υπέστη ζημιά, αφού πληρώνεται κανονικά.

