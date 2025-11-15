ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καθαρίστηκε ο «Δρομέας» - Η ιστορία του διάσημου γλυπτού του Κώστα Βαρώτσου
Αυτοδιοίκηση
11:27 - 15 Νοε 2025

Καθαρίστηκε ο «Δρομέας» - Η ιστορία του διάσημου γλυπτού του Κώστα Βαρώτσου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Δήμος Αθηναίων, μαζί με την εταιρεία Kärcher Greece πραγματοποίησε τον προγραμματισμένο καθαρισμό του διάσημου γλυπτού «Δρομέα» του Κώστα Βαρώτσου, στην Πλατεία της Μεγάλης του Γένους Σχολή. Για τις εργασίες συνεργάστηκαν οι Διευθύνσεις Καθαριότητας–Ανακύκλωσης, Ηλεκτρολογικού, Πρασίνου–Αστικής Πανίδας και ο ΟΠΑΝΔΑ.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ο “Δρομέας” του Κώστα Βαρώτσου είναι ένα εμβληματικό τοπόσημο για την πόλη. Κάθε δύο χρόνια περίπου προχωράμε στην πολύ εξειδικευμένη εργασία του καθαρισμού του με την Kärcher και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια σπουδαία προσπάθεια, γιατί διατηρούμε ένα σύμβολο. Διατηρούμε τα μνημεία της Αθήνας λαμπερά. Είναι η ιστορία και η μνήμη της πόλης».

Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Ρωξάνη Μπέη, τόνισε: «Σήμερα προχωρήσαμε στον καθαρισμό ενός γλυπτού που κοσμεί το κέντρο της Αθήνας και απαιτεί πολύ λεπτό χειρισμό. Οι εργασίες στον “Δρομέα”, με τη βοήθεια της Kärcher διήρκησαν πάρα πολλές ώρες και εξελίχθηκαν σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Όλη η διαδικασία είναι περιβαλλοντικά φιλική. Εργαζόμαστε για καθαρές γειτονιές και καθαρά μνημεία».

Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε με σύγχρονο εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας που παρείχε η Kärcher, ενώ ο Δήμος Αθηναίων συνέδραμε με παροχή νερού, ρεύματος, πρόσβασης και περίφραξης του χώρου για την ασφάλεια του κοινού και την προστασία του πρασίνου.

Αναλυτικά οι τρεις φάσεις:

  • Απορρύπανση με ειδικό αλκαλικό διάλυμα (RM31)
  • Ξέπλυμα με ζεστό νερό υπό πίεση (60°C)
  • Τελικό ξέπλυμα με απιονισμένο νερό για αποφυγή λεκέδων από άλατα

Η ιστορία του «Δρομέα»

Ο «Δρομέας», δημιούργημα του 1988, στέκει ως σημείο αναφοράς της πόλης και σύμβολο διαρκούς κίνησης, ενέργειας και προόδου. Με χιλιάδες γυάλινες πλάκες που αντανακλούν το φως της Αθήνας, το έργο δοκιμάζεται καθημερινά από τη ρύπανση και τις καιρικές συνθήκες, απαιτώντας ιδιαίτερη φροντίδα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Η δράση εντάσσεται στις συστηματικές ενέργειες του Δήμου Αθηναίων για τη συντήρηση και ανάδειξη των δημόσιων έργων τέχνης, συμβάλλοντας ενεργά στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αισθητικής του αστικού χώρου.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/11/2025 - 11:43
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρινάκης: Το καθαρά διαθέσιμο εισόδημα έχει αυξηθεί τρεις φορές πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ
Πολιτική

Μαρινάκης: Το καθαρά διαθέσιμο εισόδημα έχει αυξηθεί τρεις φορές πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ

Οι νέες προκλήσεις στις επιθεωρήσεις πλοίων από το Ίδρυμα Ευγενίδου
Ναυτιλία

Οι νέες προκλήσεις στις επιθεωρήσεις πλοίων από το Ίδρυμα Ευγενίδου

Ο Τραμπ εξετάζει πλήγματα στη Βενεζουέλα - Οι αμερικανικές δυνάμεις αναμένουν διαταγή επίθεσης
Ειδήσεις

Ο Τραμπ εξετάζει πλήγματα στη Βενεζουέλα - Οι αμερικανικές δυνάμεις αναμένουν διαταγή επίθεσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Δήμος Αθηναίων: Καλοκαίρι στον Εθνικό Κήπο – Δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Καλοκαίρι στον Εθνικό Κήπο – Δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι

Δούκας κατά νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Καταργεί την αυτοτέλεια των δήμων»
Αυτοδιοίκηση

Δούκας κατά νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Καταργεί την αυτοτέλεια των δήμων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:57

Τραμπ: «Πλήρης στήριξη» στον Πασινιάν πριν τις εκλογές στην Αρμενία

Ναυτιλία
28/05/2026 - 13:43

DryDel: Νέες ναυπηγήσεις στην Ιαπωνία και στρατηγική ανανέωσης στόλου με ορίζοντα το 2030

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:43

Πρεμιέρα την Παρασκευή (29/5) για τις πανελλαδικές εξετάσεις στα Γενικά Λύκεια

Νομίσματα
28/05/2026 - 13:32

Ηχηρή πτώση στα crypto – Ποιοι παράγοντες οδηγούν το Bitcoin στα $73.000

Πολιτική
28/05/2026 - 13:27

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης

Τεχνολογία
28/05/2026 - 13:21

Το «γκουκλάρισμα» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης - Οι μεγάλες αλλαγές

Οικονομία
28/05/2026 - 13:11

ΟΠΕΚΑ: Ανοίγει την Παρασκευή (29/5) η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:07

Γερμανία: Καταδικάστηκε η «γκρίζα κυρία» της RAF μετά από δεκαετίες φυγής

Περιβάλλον
28/05/2026 - 12:58

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Σε επίπεδα «ρεκόρ» η θερμοκρασία του πλανήτη την επόμενη πενταετία

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:53

ΒΕΘ: Προβληματισμός για την αλλαγή χρονοδιαγραμμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
28/05/2026 - 12:41

Τσίπρας: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού κόμματος

Αυτοδιοίκηση
28/05/2026 - 12:38

Ηλεκτρονική ψήφος: Δείτε πώς θα μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:32

Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει στους ανθρώπους της με την υπογραφή της νέας 3ετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 12:29

Οσο και αν το ΠΑΣΟΚ πυροβολεί τον αγγελιοφόρο, το μήνυμα δεν αλλάζει

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:28

MSC: Ο στόχος για τη μείωση της έντασης άνθρακα επιτεύχθηκε πέντε χρόνια νωρίτερα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:26

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο, αυξήθηκαν και οι πτωχεύσεις

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:24

Η Marlink και η Metis συνεργάζονται για την αύξηση της διείσδυσης έξυπνων ψηφιακών λύσεων στη ναυτιλία

Οικονομία
28/05/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος έως και 51,5% στην οικοδομική δραστηριότητα το Φεβρουάριο

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:12

Αριστείο Μποδοσάκη 2026 στον Χρίστο Παπαδημητρίου και την Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 12:09

Το ισχυρό δολάριο «βυθίζει» τον χρυσό σε χαμηλό δύο μηνών

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:05

Κέρκυρα: Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο εντός του σωφρονιστικού καταστήματος του νησιού

Πολιτική
28/05/2026 - 11:51

Χρηστίδης: Αντίπαλός μας τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών που δημιουργεί η κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:51

IISS: Κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης σε περίπτωση σινοαμερικανικού πολέμου

ΑΜΥΝΑ
28/05/2026 - 11:47

Athens Defence Summit 2026: Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για την άμυνα, την τεχνολογία και τη γεωπολιτική ισχύ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:42

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 11:40

CNL Capital: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίματος ύψους €0,15 στις 2/6

Εργασιακά
28/05/2026 - 11:32

Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ – Νέα αρνητική πρωτιά

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 11:13

ΔΟΕ: H σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί σε αναθεώρηση των ενεργειακών στρατηγικών παγκοσμίως

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/05/2026 - 11:11

Εδώ ΕΛΑΣ, εκεί ΕΛΑΣ

Πολιτική
28/05/2026 - 11:08

Άδωνις: Δεν είμαι βέβαιος ότι το «ΕΛΑΣ» περνάει από τον Άρειο Πάγο – Αιχμές για τη χρηματοδότηση Τσίπρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ