Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Ποινική δίωξη για σωρεία κατηγοριών στους συλληφθέντες
Ειδήσεις
21:11 - 16 Νοε 2025

Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Ποινική δίωξη για σωρεία κατηγοριών στους συλληφθέντες

Reporter.gr Newsroom
Σωρεία κατηγοριών περιλαμβάνονται στην δίωξη που ασκήθηκε στους τέσσερις συλληφθέντες ως δράστες της δολοφονίας του 42χρονου Γιάννη Λάλα.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, η ποινική δίωξη σε βάρος τους, για κακουργήματα και πλημμελήματα αφορά: εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία (πλημμεληματική), κλοπή (πλημμεληματική), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή ναρκωτικών (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία του Λάλα έγινε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου σε σαλέ κοντά στην Αράχωβα.

Οι δράστες παρακολουθούσαν το θύμα, το οποίο δέχθηκε ομοβροντία πυρών την στιγμή που βγήκε στη βεράντα του ξενοδοχείου.

