Ανθρωποκτονία Λάλα: Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ
12:58 - 15 Νοε 2025

Ανθρωποκτονία Λάλα: Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ

Στη σύλληψη τεσσάρων Ελλήνων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την ανθρωποκτονία του Γιάννη Λάλα, με τους προσαχθέντες να οδηγούνται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. 

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα, που σημειώθηκε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου 2025 στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη, ενώ έχουν εντοπιστεί πέντε όπλα που εκτιμάται ότι σχετίζονται με την υπόθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται σε σπίτια και άλλες τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων και περιοχές της Αττικής.

Ο Γιάννης Λάλας είχε εντοπιστεί νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα. Σε μικρή απόσταση από το κατάλυμα, οι αστυνομικοί είχαν βρει ένα καμένο όχημα, το οποίο θεωρούσαν πιθανό να είχε χρησιμοποιηθεί από τους δράστες κατά τη διαφυγή τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/11/2025 - 17:35
