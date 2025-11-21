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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή 23/11- Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Ειδήσεις
22:55 - 21 Νοε 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή 23/11- Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Reporter.gr Newsroom
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Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων εορτασμού της επετείου της Εθνικής Αντίστασης θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή 23 Νοεμβρίου.

Πιο αναλυτικά:

  • Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, από ώρα 06.00΄ έως την 13.00′ στις παρακάτω οδούς, ως εξής:

– Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.

– Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Η ΕΛΑΣ παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

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