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ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Αναστολή αδειών και πρόστιμα σε τρεις φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων
Ειδήσεις
19:06 - 25 Νοε 2025

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Αναστολή αδειών και πρόστιμα σε τρεις φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανέστειλε τις άδειες τριών εταιρειών ως Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, ενώ παράλληλα επέβαλε και χρηματικά πρόστιμα.  

Σε δήλωσή του ο επικεφαλής της Ομάδας Συντονισμού (Task Force) για τη βιολογική παραγωγή και Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης τόνισε ότι «η στήριξη της βιολογικής παραγωγής και η προστασία του καταναλωτή πάνε μαζί.»

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για “πράσινη μετάβαση” και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, αν δεν διασφαλίσουμε πρώτα ότι κάθε πιστοποιητικό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», είπε ο κ. Πρωτοψάλτης, επισημαίνοντας ότι «με τους ελέγχους που ζητήσαμε από τον ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ”, τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και τη δουλειά της Task Force, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: σεβόμαστε και προστατεύουμε τον παραγωγό που κάνει σωστά τη δουλειά του και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υπονομεύσει την αξιοπιστία των ελληνικών βιολογικών προϊόντων. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με συνέπεια και διαφάνεια, μέχρι να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε προϊόν που φτάνει στο ράφι με την ένδειξη “βιολογικό” είναι αντάξιο της εμπιστοσύνης που του δείχνει ο καταναλωτής».

Οι κυρώσεις

Συγκεκριμένα:

-Σε μία εταιρεία επιβάλλεται αναστολή της απόφασης έγκρισής της ως ΟΕΠ στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 25.11.2025, καθώς και χρηματικό πρόστιμο συνολικού ποσού 38.461,50 ευρώ.

-Σε δεύτερη εταιρεία επιβάλλεται αναστολή της απόφασης έγκρισης ως ΟΕΠ στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 25.11.2025, καθώς και χρηματικό πρόστιμο συνολικού ποσού 42.307,70 ευρώ.

-Σε τρίτη εταιρεία επιβάλλεται αναστολή της απόφασης έγκρισης ως ΟΕΠ στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 25.11.2025, καθώς και χρηματικό πρόστιμο συνολικού ποσού 42.307,70 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, οι εμπλεκόμενοι φορείς άσκησαν τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα και υπέβαλαν ενστάσεις, οι οποίες εξετάστηκαν αρμοδίως. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ και του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ επιβεβαιώθηκαν και οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ, αποστέλλοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε πρακτικές που πλήττουν την αξιοπιστία του συστήματος πιστοποίησης και αδικούν τους συνεπείς παραγωγούς.

Με τις σημερινές αποφάσεις και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν τον Αύγουστο, το συνολικό ύψος των προστίμων σε φορείς πιστοποίησης ανέρχεται σε 179.692,05 ευρώ.

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