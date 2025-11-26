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Καταδικαστική απόφαση για 14 κατηγορούμενους σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ειδήσεις
15:21 - 26 Νοε 2025

Καταδικαστική απόφαση για 14 κατηγορούμενους σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ακόμη μία υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, με το δικαστήριο να κρίνει ενόχους και τους 14 κατηγορούμενους. Η απόφαση ευθυγραμμίστηκε πλήρως με την πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος είχε εισηγηθεί την ενοχή όλων για τα αδικήματα που τους αποδίδονταν.

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια σειρά δικών που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν παρατυπίες με επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες απασχολούν έντονα τις δικαστικές αρχές και τα ευρωπαϊκά όργανα.

Το δικαστήριο επέβαλε στους κατηγορούμενους ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται μεταξύ 10 και 18 μηνών, οι οποίες αποφασίστηκαν με τριετή αναστολή. Τα αιτήματα για χορήγηση ελαφρυντικών απορρίφθηκαν στο σύνολό τους, με μόνη εξαίρεση τον 8ο κατηγορούμενο, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, καθώς είχε επιστρέψει το ποσό που είχε εισπράξει.

Οι κατηγορίες και η παρουσία στο δικαστήριο

Από τους 14 κατηγορούμενους, μόνο δύο παρέστησαν αυτοπροσώπως στη διαδικασία, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους. Συνολικά:

  • 6 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για απόπειρα απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ,
  • 2 κατηγορούμενοι για τετελεσμένη απάτη,
  • 6 ακόμη για συνέργεια στην απάτη.

Τα ποσά και η μεθοδολογία

Η υπόθεση αφορά επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν το 2020 και κυμαίνονταν από 5.000 έως 40.000 ευρώ ανά κατηγορούμενο. Τα χρήματα δόθηκαν για τη διατήρηση εκτάσεων σε καλή γεωργική κατάσταση. Παρά ταύτα, η δικογραφία αποκάλυψε ότι ενώ οι περισσότεροι κατηγορούμενοι είχαν έδρα στην Κρήτη, τα αγροτεμάχια που δήλωναν ότι ενοικίαζαν βρίσκονταν σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, γεγονός που αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την αποκάλυψη της απάτης.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 15:48
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