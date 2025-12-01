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ΕΛΤΑ: Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη
Ειδήσεις
14:50 - 01 Δεκ 2025

ΕΛΤΑ: Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέχεια σημερινού δημοσιεύματος, τα ΕΛΤΑ απαντούν ότι αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη των ΕΛΤΑ. Η συζήτηση για την πολιτική αμοιβών θα επανεξεταστεί, αφού ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός και σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της εταιρείας.

Οι προτάσεις, που είχαν κατατεθεί, αφορούν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά, όπου ο ανταγωνισμός προσφέρει πολλαπλάσιες αμοιβές. Ωστόσο, τα ΕΛΤΑ οφείλουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες για ικανή διοικητική στελέχωση και στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους. Γι’ αυτό οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση θα γίνει μόνο με πλήρη σεβασμό στις οικονομικές δυνατότητες και στην πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου.

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