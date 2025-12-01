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Προτάσεις για ενίσχυση των Μουσικών Σχολείων – Τηλεδιάσκεψη με Ζαχαράκη
Ειδήσεις
16:59 - 01 Δεκ 2025

Προτάσεις για ενίσχυση των Μουσικών Σχολείων – Τηλεδιάσκεψη με Ζαχαράκη

Reporter.gr Newsroom
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Τηλεδιάσκεψη με τους διευθυντές των Μουσικών Σχολείων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, διάρκειας σχεδόν δύο ωρών, παρουσία του γενικού γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, καθώς και περιφερειακών διευθυντών και διευθυντών Εκπαίδευσης.  

Συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και των 52 Μουσικών Σχολείων που λειτουργούν στη χώρα και φοιτούν 13.002 μαθητές/τριες.

Η υπουργός επεσήμανε ότι φέτος δόθηκε έμφαση στην έγκαιρη κάλυψη των αναγκών των σχολείων, ενώ συζήτησε με τους διευθυντές όλες τις προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των συγκεκριμένων σχολείων που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Ετέθησαν, επίσης, ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων, τις εγγραφές αλλά και τις μετεγγραφές των μαθητών.

Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε εκτενώς και στο πρόγραμμα ενίσχυσης με νέα μουσικά όργανα των σχολείων – μετά από 17 χρόνια.

Στα συγκεκριμένα σχολεία μετά από σχετική απόφαση που έχει ήδη υπογραφεί από την υπουργό και ανακοινωθεί επισήμως, θα αρχίσει από τις αρχές της νέας σχολικής χρονιάς, η διάθεση όλων των ειδών τα μουσικά όργανα, παραδοσιακά και μη: ταμπουρά, λύρα, ούτι, λαούτο, κ.α., βιολιά, τσέλο, κλασσικές & ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικά πιάνα, φλάουτα, σαξόφωνα, τρομπέτες, βιμπράφωνο, καθώς και ο αναγκαίος εξοπλισμός όπως υποπόδια, επιτοίχιες και επιδαπέδιες βάσεις, αναλόγια ορχήστρας – οργάνων, κουρδιστήρια και μετρονόμους.

Οι διευθυντές των σχολείων εστίασαν σε διοικητικά ζητήματα, καθώς και σε προβλήματα που αφορούν στις κτιριακές υποδομές, στη συντήρηση των μουσικών οργάνων και τη λειτουργικότητα των αιθουσών εκδηλώσεων.

Η Σοφία Ζαχαράκη διαβεβαίωσε τους διευθυντές των Μουσικών Σχολείων ότι όλες οι προτάσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης θα αξιολογηθούν, με ορίζοντα εφαρμογής από το σχολικό έτος 2026-2027.

Γνωστοποίησε, τέλος, ότι θα υπάρξει κοινή συνάντηση όλων των Μουσικών Σχολείων της χώρας, έως το τέλος του έτους.

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