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Υπεγράφη η έγκριση του Εθνικού Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών
Ειδήσεις
09:57 - 02 Δεκ 2025

Υπεγράφη η έγκριση του Εθνικού Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών

Reporter.gr Newsroom
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Υπεγράφη χθες Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, με την οποία εγκρίνεται ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Χάρτης, πρωτοβουλία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για τη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για μια πιο ορθολογική κατανομή των έργων πυροπροστασίας.

Σήμερα, έχοντας μεσολαβήσει 45 χρόνια από τον αρχικό προσδιορισμό των ελληνικών περιοχών βάσει του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς που αντιμετωπίζουν, οι συνθήκες έχουν αλλάξει άρδην. Με τον νέο Χάρτη, οι Δήμοι της χώρας κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: χαμηλής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας, ανάλογα με το είδος της βλάστησης, τις κλιματολογικές συνθήκες και τη συχνότητα τιμών 3, 4 και 5 στον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τα τελευταία 20 έτη.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναφέρει σε δήλωσή του: «Η έγκριση του Εθνικού Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών αποτελεί μια ακόμη ουσιαστική μεταρρύθμιση στη νέα αντίληψη Πολιτικής Προστασίας που προωθούμε: μια Πολιτική Προστασία που δεν περιορίζεται στην επέμβαση, αλλά επενδύει στην πρόληψη και στη γνώση του κινδύνου με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Για πρώτη φορά μετά από τέσσερις δεκαετίες, η χώρα αποκτά ένα σύγχρονο, επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο που αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες της κλιματικής κρίσης και μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε στοχευμένα, με διαφάνεια και μετρήσιμα αποτελέσματα. Με αυτή την παρέμβαση, δίνουμε στους Δήμους της χώρας ένα ισχυρό και αντικειμενικό πλαίσιο για την ορθολογική ιεράρχηση των έργων πυροπροστασίας, ώστε οι απαραίτητοι πόροι να κατευθύνονται εκεί όπου ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Πρόκειται για ένα βήμα που ενισχύει τη συλλογική μας ανθεκτικότητα και μας φέρνει πιο κοντά σε μια Ελλάδα καλύτερα προετοιμασμένη απέναντι στις πυρκαγιές του μέλλοντος».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε τα εξής: «Σήμερα υλοποιούμε ένα ιστορικό βήμα για την προστασία των δασικών μας οικοσυστημάτων, του φυσικού μας πλούτου και των τοπικών κοινωνιών. Εγκρίνουμε επίσημα, μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες, έναν ολοκληρωμένο Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών - ένα απαραίτητο εργαλείο που αντανακλά την τεχνογνωσία, τα νέα επιστημονικά δεδομένα και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης. Ο Χάρτης υλοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και με την ενεργό συμμετοχή της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πλέον διαθέτουμε μια κοινή, σαφή, τεκμηριωμένη βάση, με ορθολογική ανάλυση κινδύνου ανά γεωγραφική ζώνη, που μας επιτρέπει να ενισχύσουμε την πρόληψη, να βελτιστοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας, να θωρακίσουμε τα δάση μας, οικισμούς και υποδομές, ενημερώνοντας ταυτόχρονα πολίτες και τοπική αυτοδιοίκηση για το βαθμό κινδύνου πυρκαγιάς κάθε περιοχής. Μαζί, διασφαλίζουμε το μέλλον των δασών μας, προστατεύουμε τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών και στηρίζουμε την ανθεκτικότητα της Πατρίδας μας απέναντι στις νέες προκλήσεις».

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