ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Η αγορά προσβλέπει σε νέες εισροές κεφαλαίων με ώθηση το συνέδριο της Morgan Stanley
Αναλύσεις
09:52 - 02 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο: Η αγορά προσβλέπει σε νέες εισροές κεφαλαίων με ώθηση το συνέδριο της Morgan Stanley

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η συνεδρίαση της Δευτέρας έκλεισε με θετικό πρόσημο, παρά το αρνητικό διεθνές κλίμα.

Ο Γενικός Δείκτης, όπως αναφέρει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, μετά από εναλλαγές εντός στενού εύρους, σταθεροποιήθηκε στο υψηλό ημέρας και έκλεισε στις 2.099,35 μονάδες με άνοδο 0,78%. Η αντίδραση αυτή συνοδεύτηκε από περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς ο τζίρος παρέμεινε χαμηλός για τρίτη συνεδρίαση, περίπου στα 161 εκατ. ευρώ, με όγκο 30 εκατ. τεμαχίων. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,24% στις 2.356,23 μονάδες, με την Eurobank να ξεχωρίζει (+3,87% στα €3,539), ενώ θετικά κινήθηκαν και οι Πειραιώς (+1,13%) και ΕΤΕ (+0,74%). Αντίθετα, η Alpha Bank υποχώρησε κατά 0,85%. Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Motor Oil πρωταγωνίστησε με άνοδο 4,72% στα €29,74, ενώ θετικά συνέδραμαν ΟΠΑΠ (+1,36%), ΟΤΕ (+1,17%) και ΕΛΧΑ (+2,16%). Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν η Aegean (-2,37%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,81%), η Τιτάν (-0,55%) και η Metlen (-0,54%). Στα mid caps, η Intralot συνέχισε την ανοδική της πορεία με +2,2% και υψηλό τζίρο, ενώ θετικά κινήθηκαν Noval (+1,84%) και Ideal (+1,55%). Αντίθετα, απώλειες σημείωσαν ΑΒΑΞ (-1,23%) και ΑΔΜΗΕ (- 0,53%). Συνολικά, η εικόνα στο ταμπλό ήταν μοιρασμένη, με 63 μετοχές να κλείνουν ανοδικά έναντι 64 πτωτικών.

Η αγορά προσβλέπει σε νέες εισροές κεφαλαίων μετά το επενδυτικό συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο, όπου συμμετέχουν 100 διεθνή funds με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους περίπου 30 τρισ. δολαρίων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ασιατικές αγορές – Ηχηρή άνοδος για τον Kopsi λόγω αυτοκινητοβιομηχανίας
Χρηματιστήρια

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ασιατικές αγορές – Ηχηρή άνοδος για τον Kopsi λόγω αυτοκινητοβιομηχανίας

Τζαννετάκης (Motor Oil): Η ενεργειακή ασφάλεια, η προσιτότητα και η βιωσιμότητα το ενεργειακό τρίλημμα της εποχής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τζαννετάκης (Motor Oil): Η ενεργειακή ασφάλεια, η προσιτότητα και η βιωσιμότητα το ενεργειακό τρίλημμα της εποχής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Δρασκέλισε την αντίσταση των 2388 μονάδων - Ενεργοποιήθηκε «σχηματισμός» για 50 μονάδες υψηλότερα
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Δρασκέλισε την αντίσταση των 2388 μονάδων - Ενεργοποιήθηκε «σχηματισμός» για 50 μονάδες υψηλότερα

Χρηματιστήριο: Στόχος παραμένει η διάσπαση του υψηλού Φεβρουαρίου που είναι και υψηλό 17 ετών
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Στόχος παραμένει η διάσπαση του υψηλού Φεβρουαρίου που είναι και υψηλό 17 ετών

Attica: Ποντάρει σε luxury, beauty και οργανική ανάπτυξη ενόψει ΧΑ - Στόχος μια αγορά €2 δισ.
ΕΜΠΟΡΙΟ

Attica: Ποντάρει σε luxury, beauty και οργανική ανάπτυξη ενόψει ΧΑ - Στόχος μια αγορά €2 δισ.

«Σαρώνει» η IPO της SpaceX – Πώς συμμετέχουν οι επενδυτές εκτός ΗΠΑ
Χρηματιστήρια

«Σαρώνει» η IPO της SpaceX – Πώς συμμετέχουν οι επενδυτές εκτός ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:29

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:19

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Πολιτική
13/06/2026 - 17:59

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:28

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Πολιτική
13/06/2026 - 17:15

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς

Ειδήσεις
13/06/2026 - 16:55

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Πολιτική
13/06/2026 - 16:25

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ