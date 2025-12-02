Παπαστεργίου: Οι νέες κάμερες θα ειδοποιούν άμεσα τους παραβάτες - Η φωτογραφία στο κινητό

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσίασε σήμερα τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία των νέων καμερών στους δρόμους, οι οποίες θα επιτρέπουν στους παραβάτες να λαμβάνουν άμεσα ειδοποίηση στο κινητό τους στο πλαίσιο συνέντευξης του κ. Παπαστεργίου στο Mega.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, σήμερα περνά από την Ολομέλεια της Βουλής η νομοθεσία που καθιστά νόμιμη τη λειτουργία του ενιαίου συστήματος επιτήρησης καμερών, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για διαγωνισμούς τοποθέτησης νέων καμερών. «Ο σκοπός δεν είναι να αιφνιδιάσουμε κανέναν, αλλά οι πολίτες να γνωρίζουν ότι οι κάμερες λειτουργούν και οι κλήσεις αφορούν παραβάσεις, όπως η διέλευση με κόκκινο», σημείωσε.

Οι νέες κάμερες θα καταγράφουν και το πρόσωπο του οδηγού, χρησιμοποιώντας εγκεκριμένους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Η φωτογραφία θολώνει το υπόλοιπο περιβάλλον, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για τον οδηγό, ενώ η βεβαίωση της παράβασης θα γίνεται από αστυνομικό όργανο.

Άμεση ειδοποίηση και καταγραφή παραβάσεων

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι οι νέες κάμερες λύνουν το πρόβλημα της καθυστέρησης των κλήσεων, που στο παρελθόν μπορούσε να διαρκέσει χρόνια. «Την ώρα που γίνεται η παράβαση, ο οδηγός θα λαμβάνει μήνυμα ότι ελέγχεται, και μετά από λίγες ώρες η παραβίαση επιβεβαιώνεται από αστυνομικό και εμφανίζεται στο wallet. Στο κινητό θα εμφανίζεται και η φωτογραφία για επιβεβαίωση», εξήγησε.

Σήμερα λειτουργούν περίπου 30 κάμερες στην Αττική Οδό και 12 σε λεωφορειολωρίδες, ενώ η Περιφέρεια Αττικής έχει τοποθετήσει ήδη 388 κάμερες. Έχει ξεκινήσει διαγωνισμός για 2.500 νέες κάμερες σε όλη την Αττική, οι οποίες θα ελέγχουν ταχύτητα, κόκκινο, ζώνη, κράνος και άλλες παραβάσεις.

Πλατφόρμα ελέγχου για ανήλικους και πώληση αλκοόλ

Ο υπουργός αναφέρθηκε και σε άλλη ψηφιακή εφαρμογή, που αφορά στην πώληση αλκοόλ σε ανήλικους. Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, το υπουργείο Υγείας προχώρησε σε νομοσχέδιο το καλοκαίρι με τρεις βασικούς πυλώνες:

Καταγραφή των ιδιωτικών εκδηλώσεων για έλεγχο παρουσίας ανηλίκων, με συμμετοχή σχολείων και κέντρων διασκέδασης.

Υποχρέωση εγγραφής όσων πωλούν αλκοόλ ή καπνικά προϊόντα για ιχνηλάτηση.

Επιβεβαίωση ηλικίας ανηλίκων μέσω του kids wallet ή του κανονικού wallet, ώστε να διασφαλίζεται αν είναι πάνω ή κάτω από 15 έτη.

Οι νέες ψηφιακές εφαρμογές αναμένεται να ενισχύσουν την ασφάλεια και την επιτήρηση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.