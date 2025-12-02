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Καταδίκη για τη Δήμητρα Ματσούκα: 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή για παραβάσεις του ΚΟΚ
Ειδήσεις
15:28 - 02 Δεκ 2025

Καταδίκη για τη Δήμητρα Ματσούκα: 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή για παραβάσεις του ΚΟΚ

Reporter.gr Newsroom
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Ένοχη έκρινε το δικαστήριο τη γνωστή ηθοποιό Δήμητρα Ματσούκα, επιβάλλοντάς της συνολική ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή. Η απόφαση ακολούθησε την πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος σημείωσε ότι η ηθοποιός, πέρα από την ήπια μέθη, είχε υπερβεί και το όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Η Ματσούκα δεν παρέστη στην ακροαματική διαδικασία και εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό της, Αλέξη Στεφανάκη. Ο δικηγόρος παρέδωσε στην έδρα βεβαιώσεις πληρωμής των κλήσεων για τις οποίες της είχαν αφαιρεθεί το δίπλωμα και οι πινακίδες. Παράλληλα, ανέπτυξε τον υπερασπιστικό ισχυρισμό ότι η ηθοποιός είχε οδηγήσει χωρίς πινακίδες μόνο για να μεταφέρει το όχημά της από το θέατρο στο σπίτι της.

«Όλες οι παραβάσεις της κ. Ματσούκα ήταν διοικητικές και έχουν ήδη τακτοποιηθεί οικονομικά. Της έχουν αφαιρεθεί πινακίδες και δίπλωμα, δεν έχει βρεθεί να κάνει κόντρες ούτε να θέτει άλλους σε κίνδυνο», υποστήριξε ο κ. Στεφανάκης, ζητώντας να μην της αποδοθεί το αδίκημα της οδήγησης χωρίς άδεια, καθώς αυτή βρισκόταν ήδη στη Διεύθυνση Τροχαίας.

Η ηθοποιός καταδικάστηκε για τις εξής κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος:

  1. Επικίνδυνη οδήγηση που ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για ανθρώπους
  2. Κυκλοφορία οχήματος με αφαιρεμένες πινακίδες
  3. Οδήγηση χωρίς άδεια, ενώ της είχε αφαιρεθεί

Η ποινή με αναστολή σημαίνει ότι η Δήμητρα Ματσούκα δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή, εκτός αν επαναλάβει παραβάσεις του νόμου εντός της τριετούς δοκιμαστικής περιόδου.

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