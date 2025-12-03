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Στο Παναθηναϊκό στάδιο η τελετή παράδοσης της ολυμπιακής φλόγας στην οργανωτική επιτροπή Milano Cortina 2026
Ειδήσεις
22:00 - 03 Δεκ 2025

Στο Παναθηναϊκό στάδιο η τελετή παράδοσης της ολυμπιακής φλόγας στην οργανωτική επιτροπή Milano Cortina 2026

Reporter.gr Newsroom
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Mετά από εννέα ημέρες Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραδοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 11:00, για να συνεχίσει το ταξίδι της στην Ιταλία, μέχρι την Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, την Παρασκευή 6 Φεβροουαρίου.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι λόγω της πρόβλεψης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταιγίδες, δεν θα διεξαχθεί το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παρά μόνο το τελετουργικό μέρος της παράδοσης.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα εισέλθει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στα χέρια του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη, ο οποίος θα την παραδώσει στους Ιταλούς Ολυμπιονίκες Τζασμίν Παολίνι και στη συνέχεια στον Φίλιππο Γκάνα, συμβολίζοντας τη σύνδεση της Ελλάδας και της επερχόμενης διοργανώτριας χώρας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Μετά θα την παραλάβει η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του πόλο Ελένη Ξενάκη και μαζί με τις συμπαίκτριες της, θα ανάψουν το βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Μετά την ολοκλήρωση του τελετουργικού, θα γίνει η παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina 2026, κύριο Giovanni Malagò, από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ, κύριο Ισίδωρο Κούβελο.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της τελετής παράδοσης της ολυμπιακής φλόγας:

10:58 Είσοδος των Προέδρων της ΕΟΕ και της Οργανωτικής Επιτροπής των

Ολυμπιακών & Παραολυμπιακών Αγώνων «Milano Cortina 2026»

11.00΄ Έναρξη της Τελετής Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας από την παρουσιάστρια, κυρία Δώρα Αναγνωστοπούλου

11:03 Ολυμπιακός Ύμνος από τη σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση, τη Νεανική Χορωδία του Αθηναϊκού Ωδείου και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ – Έπαρση Ολυμπιακής Σημαίας

11:07 Εθνικός Ύμνος της Ιταλίας από τον βαρύτονο Τάση Χριστογιαννόπουλο, τη χορωδία της ΕΡΤ και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ– Έπαρση Ιταλικής Σημαίας

11:10 Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας από τον τενόρο Γιάννη Χριστόπουλο, τη Χορωδία της ΕΡΤ και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ– Έπαρση Ελληνικής Σημαίας

11:11 Είσοδος της Πρωθιέρειας & των Ιερειών

11:14 Είσοδος της Ολυμπιακής Φλόγας – Λαμπαδηδρομία εντός σταδίου

11:20 Άναμμα του βωμού της Ολυμπιακής Φλόγας

11:22 Χορευτικό δρώμενο από τις ιέρειες

11:27 Χαιρετισμός του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κυρίου Ισιδώρου Κούβελου

11:31 Χαιρετισμός του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών & Παραολυμπιακών Αγώνων «Milano Cortina 2026», κυρίου Giovanni Malagò

11:36 Άναμμα της δάδας από την Πρωθιέρεια

11:37 Παράδοση της δάδας στον Πρόεδρο της ΕΟΕ, κύριο Ισίδωρο Κούβελο, από την Πρωθιέρεια

11:38 Παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής «Milano Cortina 2026», κύριο Giovanni Malagò, από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ, κύριο Ισίδωρο Κούβελο

11:40΄ Αναχώρηση της Ολυμπιακής Φλόγας – Αναχώρηση των Προέδρων της ΕΟΕ και της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών & Παραολυμπιακών Αγώνων «Milano Cortina 2026»

11:41 Ανακοίνωση της αναχώρησης της πρωθιέρειας και των ιερειών

11:42΄ Κλείσιμο τελετής από την παρουσιάστρια

11:45΄ Πέρας Τελετής

Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 21:25
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