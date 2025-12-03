Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Στο τελωνείο Προμαχώνα οι αγρότες – Πού υπάρχουν μπλόκα

Στο τελωνείο Προμαχώνα έφτασαν λίγο μετά τις 17:00 οι αγροτοκτηνοτρόφοι, αφού προηγουμένως είχαν καταφέρει να «σπάσουν» το μπλόκο που είχε στήσει η αστυνομία στο ύψος του κόμβου Λευκώνα.

Πιο αναλυτικά, η ΕΛΑΣ είχε τοποθετήσει τρεις κλούβες κάθετα στο οδόστρωμα, προκειμένου να εμποδίσει τους αγρότες, ωστόσο εκείνοι πέρασαν με τα τρακτέρ τους μέσα από τα χωράφια και βρέθηκαν στον δρόμο πίσω από τον αστυνομικό φραγμό.

Οι αγρότες που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους μπροστά από τον μεθοριακό σταθμό δεν προτίθενται, πάντως, τουλάχιστον για την ώρα να κλείσουν το πέρασμα από και προς Βουλγαρία.

Πού υπάρχουν μπλόκα – Οι κλειστοί δρόμοι

Το μεγαλύτερο μπλόκο συνεχίζει να είναι αυτό της Θεσσαλίας, με πάνω από 4.000 τρακτέρ να βρίσκονται συνολικά στους δρόμους.

Το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας ενισχύεται διαρκώς με την εθνική Αθηνών – Θεσσαλονίκης να είναι κλειστή και σήμερα.

Στο σημείο φτάνουν συνεχώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ενώ το επόμενο εικοσιτετράωρο αναμένονται επιπλέον αφίξεις, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.

Παράλληλα, οι αγρότες προετοιμάζονται για να πραγματοποιήσουν κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης, αύριο, Πέμπτη, ενόψει της δίκης της 4ης Δεκεμβρίου για τους συναδέλφους τους που συνελήφθησαν στα πρόσφατα επεισόδια, με στόχο να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.

Παράλληλα, στον Ε65 παραμένουν οι αγρότες από την Καρδίτσα, ενώ το μπλόκο επίσης ενισχύεται με νέα τρακτέρ από άλλα χωριά του ίδιου νομού, αλλά και από αγρότες γειτονικών νομών.

Στο συγκεκριμένο μπλόκο βρίσκονται 2.000 τρακτέρ σχηματίζοντας ουρά άνω των 2 χλμ.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, στο δημοτικό σχολείο Ματαράγκας αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Παρασκευή, συλλαλητήριο - διαμαρτυρία των αγροτών έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας, όπου δικάζονται αγρότες για περσινές κινητοποιήσεις, ενώ συμπαράσταση θα υπάρξει και αύριο στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας.

Σήμερα μετά τις 12 το μεσημέρι στήθηκε, επίσης, νέο μπλόκο έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου Τρικάλων.

Στα Τρίκαλα, οι αγρότες ετοιμάζονται να κλείσουν και τα διόδια στο Λόγγο.

Σημειώνεται ότι στην Πελοπόννησο, στον κόμβο Κιάτου, σημειώθηκε νωρίτερα μικροένταση, καθώς αγρότες της Κορινθίας κατέβηκαν, σε μία συμβολική κίνηση, πεζή την Αθηνών – Πατρών.

Τα τελωνεία Ευζώνων και Κήπων ανοίγουν και κλείνουν

Τα τελωνεία των Ευζώνων και των Κήπων κλείνουν και ανοίγουν περιοδικά.

Ειδικότερα, στο τελωνείο των Κήπων, συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα και επ’ αόριστον η διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών. Όπως έχει ανακοινώσει ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν από χθες το απόγευμα σε διακοπή της εισόδου στη χώρα από την Τουρκία, αλλά και της εξόδου προς τη γείτονα των φορτηγών διεθνών μεταφορών.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Η απόφασή τους είναι ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ώρες.

Διόδια Μαλγάρων: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

Στα διόδια των Μαλγάρων, όπου βρίσκονται αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα (1/12), ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά.

Σήμερα, μάλιστα, στο συγκεκριμένο σημείο έφτασαν και οδηγοί ταξί, παραγωγοί και πωλητές από λαϊκές αγορές προκείμενου να συμπαρασταθούν στους αγρότες.

Περίπου 150 τρακτέρ στη Βόρεια Φθιώτιδα

Περίπου 150 τρακτέρ έχουν ήδη συγκεντρωθεί στον κόμβο της Ομβριακής, ενώ αγρότες περιμένουν την άφιξη ακόμη 50 μηχανημάτων.

Στην προσπάθειά τους να στείλουν «ηχηρό» μήνυμα προς την κυβέρνηση, πραγματοποίησαν πορεία, το πρωί της Τετάρτης (3/12), διασχίζοντας τμήμα του οδικού δικτύου και καταλήγοντας στον κόμβο, όπου συνεχίζουν να βρίσκονται.

Μέσα στις επόμενες ώρες θα συνεδριάσουν προκειμένου να καθορίσουν την πορεία των κινητοποιήσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης.

Πάντως, οι παραγωγοί της Βόρειας Φθιώτιδας τονίζουν πως οι δράσεις τους δεν αποτελούν επιλογή αλλά «μονόδρομο», καθώς – όπως υποστηρίζουν – οι συσσωρευμένες δυσκολίες στην παραγωγή, το αυξημένο κόστος και τα ανεπίλυτα χρόνια ζητήματα καθιστούν αναγκαία την πίεση προς την πολιτεία.

Ζητούν «ουσιαστικό διάλογο και όχι επικοινωνιακές κινήσεις», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, επισημαίνοντας ότι η φωνή τους πρέπει να ακουστεί σε πανελλαδικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και οι ίδιοι να μπορούν να συνεχίσουν νε εργάζονται χωρίς να απειλείται το εισόδημά τους.