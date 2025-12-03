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Ζαχαριάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων
Πολιτική
18:45 - 03 Δεκ 2025

Ζαχαριάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, σχολίασε σήμερα (3/12) τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τη στάση της κυβέρνησης, καθώς και τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Ζαχαριάδης σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη επεσήμανε:

«Δικαίως οι αγρότες διαμαρτύρονται, γιατί έχουν γίνει τρία πράγματα: Το πρώτο είναι ότι με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους έκλεψαν. Το δεύτερο είναι με τις δηλώσεις, ήδη από τον Οκτώβρη, και του πρωθυπουργού και του κ. Μαρινάκη και του κ. Τσιάρα, τους εξαπάτησαν. Λέγανε από τα μέσα Οκτώβρη ότι θα πληρωθούν οι αγρότες πάνω από το 70% των ενισχύσεων, και φτάνουμε τέλη Νοέμβρη να έχουν πληρωθεί λίγο πάνω από το 40%. Δηλαδή τους κορόιδεψαν τους ανθρώπους. Και επειδή πρώτα τους έκλεψαν και μετά τους κορόιδεψαν, μετά τους δείρανε κιόλας. Αυτό είναι το ύφος και το ήθος της κυβέρνησης», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα σημείωσε:

«Μάθαμε μάλιστα ότι από τα λεφτά που δόθηκαν στους αγρότες, παρακρατήθηκαν κάποια για τις ασφαλιστικές εισφορές. Και μάλιστα άκουσα σήμερα τον κ. Μπουκώρο, τον βουλευτή της ΝΔ, ο οποίος έλεγε στο ραδιόφωνο ότι κάποιοι όχι μόνο δεν πήραν την ενίσχυση, τους πήραν και από τον λογαριασμό λεφτά για τα ασφαλιστικά!

Και ο κ. Μπουκώρος είπε ακόμα ότι, εφόσον υπάρχει δέσμευση ότι θα δοθούν τα χρήματα μέχρι τέλος Δεκέμβρη, θα μπορούσε να γίνει συμψηφισμός τότε και να μην πάρουν από τους ανθρώπους από τις λίγες αποταμιεύσεις που έχουν για να ταΐσουν την οικογένειά τους και να συνεχίσουν την παραγωγή τους.

Η κυβέρνηση και έδειρε τους αγρότες και δεν παίρνει την ευθύνη. Γιατί ήταν η πολιτική ηγεσία της αστυνομίας που έδωσε εντολή να δείρουν τους αγρότες. Ευθύνη έχει ο πρωθυπουργός και ο κ. Χρυσοχοΐδης».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε:

«Εγώ θα αγοράσω πρωτοχρονιάτικο λαχείο, αλλά θα πάρω μια στέκα να πάω να μου διαλέξουν από τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κάποιοι εκεί πέρα φαίνεται ότι είναι πιο τυχεροί. Ή, μια άλλη λύση για να λυθεί το πρόβλημα, θα είναι να πάνε να μοιράσουν δελτία του Τζόκερ τώρα στα μπλόκα των αγροτών, μήπως είναι κι αυτοί τυχεροί».

Κλείνοντας ο κ. Ζαχαριάδης μίλησε και για την πρόσφατη υπόθεση που ανέκυψε σχετικά με τον ΙΝΕΔΙΒΙΜ:

«Στην υπόθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με πρόεδρο τότε τον κ. Δέρβο, είχαμε απευθείας αναθέσεις, για δεκάδες χιλιάδες ευρώ, για σίτιση φοιτητών εν μέσω πανδημίας. Μιλάνε για ένα γαλάζιο σκάνδαλο και επιτίθεται η κ. Σδούκου από τη ΝΔ και λέει ότι δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο, εννοώντας προφανώς ότι είναι και πράσινο και ροζ. Μα, η υπόθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που φαίνεται ότι μπαίνει και εκεί εισαγγελέας, είναι και αυτή μια διαχρονική παθογένεια και διαχρονική ευθύνη ή είναι απευθείας αναθέσεις μεταξύ των στελεχών της ΟΝΝΕΔ; Και επειδή η υπόθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι μια εβδομάδα στη δημοσιότητα, επιτέλους η ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να πάρουν θέση, γιατί ο κύριος Δέρβος είναι πρώην γραμματέας της ΟΝΝΕΔ, και αυτό έχει μια σημασία ηθική και αξιακή. Και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μάσαγαν, και από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και από παντού. Είναι μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων».

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