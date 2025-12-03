Ρούτε: Τα δύο τρίτα των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευτεί για το PURL

Τα δύο τρίτα των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ έχουν ήδη αναλάβει δεσμεύσεις για την παροχή οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία μέσω του αποκαλούμενου Καταλόγου Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων για την Ουκρανία (PURL), ανέφερε την Τετάρτη (3/12) ο Μαρκ Ρούτε.

Προσέθεσε, δε, ότι οι συνολικές δεσμεύσεις που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα ανέρχονται στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τετάρτη ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι τόσο η Αυστραλία όσο και η Νέα Ζηλανδία ενημέρωσαν πως θα συμμετάσχουν οικονομικά στο PURL, αποτελώντας τους πρώτους μη ευρωπαϊκούς εταίρους του ΝΑΤΟ που προχωρούν σε τέτοια συνεισφορά. «Αυτό σημαίνει ότι σύμμαχοι και εταίροι έχουν δεσμεύσει συνολικά πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια», σημείωσε ο Ρούτε, μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.