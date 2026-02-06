Mark Blinch/COC
12:54 - 06 Φεβ 2026

Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα αγωνίσματα των Χειμερικών Ολυμπιακών Αγώνων

Το Λουτζ μοιάζει τρελό. Είναι το ταχύτερο αγώνισμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, με τους αθλητές να φτάνουν τα 145 χλμ/ώρα ξαπλωμένοι ανάσκελα πάνω σε μικροσκοπικά έλκηθρα χωρίς φρένα, κατεβαίνοντας παγωμένες πίστες. Ένας Γεωργιανός αθλητής του luge έχασε τη ζωή του ύστερα από σύγκρουση σε προπονητική διαδρομή στους Αγώνες του Βανκούβερ το 2010.

Το skeleton μοιάζει ακόμη πιο ακραίο — παρόμοιο με το luge, αλλά οι αθλητές κατεβαίνουν μπρούμυτα και με το κεφάλι μπροστά. Κι όμως, το luge και το skeleton συγκαταλέγονται στα αγωνίσματα με τα χαμηλότερα ποσοστά τραυματισμών.

Τα υψηλότερα ποσοστά τραυματισμών εμφανίζονται σε χιονοδρομικά αγωνίσματα με άλματα ή απότομες πλαγιές, όπου οι αθλητές εκτελούν εναέριες περιστροφές και ακροβατικά, σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post βασισμένη σε μελέτες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) μετά από καθέναν από τους τέσσερις τελευταίους Χειμερινούς Αγώνες. Οι ερευνητές όρισαν ως τραυματισμό οτιδήποτε απαιτούσε ιατρική φροντίδα και επηρέαζε τη φυσιολογική λειτουργία, από μώλωπες έως κατάγματα. Οι σοβαροί τραυματισμοί, που υποχρέωναν τους αθλητές να μείνουν εκτός για τουλάχιστον επτά ημέρες, ήταν σπάνιοι, αλλά συγκεντρώνονταν κυρίως στα αγωνίσματα με τα υψηλότερα ποσοστά τραυματισμών.

Το πιο επικίνδυνο αγώνισμα είναι το ski big air, όπου οι σκιέρ εκτοξεύονται από ράμπες και εκτελούν εντυπωσιακά ακροβατικά, με το 28,1% των αθλητών να τραυματίζεται. Το αγώνισμα έκανε την πρώτη του εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022.

Ακολουθεί το ski halfpipe, ένα ακόμη freestyle αγώνισμα σε σχήμα U, που πρωτοεμφανίστηκε στους Αγώνες του Σότσι το 2014, με ποσοστό τραυματισμών 27,6%.

Συνολικά, κατά μέσο όρο το 11% των αθλητών υπέστη κάποιον τραυματισμό σε καθέναν από τους τέσσερις τελευταίους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, σύμφωνα με μελέτες της ΔΟΕ που δημοσιεύτηκαν στο British Journal of Sports Medicine. Τα νεότερα αγωνίσματα παρουσίασαν περισσότερους τραυματισμούς.

Πέντε από τα έξι αγωνίσματα με ποσοστά τραυματισμών άνω του 20% ήταν freestyle αγωνίσματα χιονιού, όπου οι αθλητές βαθμολογούνται για την εκτέλεση κόλπων.

Αντίθετα, παραδοσιακά αγωνίσματα όπως το σκι αντοχής, το διάθλο και το Nordic combined παρουσίασαν τα χαμηλότερα ποσοστά τραυματισμών (2,3%–5%).

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις 22 του μήνα.

