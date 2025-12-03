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Ταξί Αττικής: Παράταση για 24 ώρες της απεργίας και νέες προειδοποιήσεις για μετά τις γιορτές
Εργασιακά
17:19 - 03 Δεκ 2025

Ταξί Αττικής: Παράταση για 24 ώρες της απεργίας και νέες προειδοποιήσεις για μετά τις γιορτές

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέα 24ωρη απεργία προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής, παρατείνοντας τις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν χθες και αρχικά είχαν προγραμματιστεί για δύο ημέρες. Η απεργία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσαν οι επαγγελματίες του κλάδου.

Ταυτόχρονα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανές νέες απεργιακές δράσεις μετά τις γιορτές, διατηρώντας την πίεση προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις διεκδικήσεις τους. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται εν μέσω έντονων αντιδράσεων από την αγορά και το επιβατικό κοινό, ενώ οι οδηγοί ταξί ζητούν επανεξέταση των κανονισμών που αφορούν την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και τη διαδικασία ταξινόμησης νέων οχημάτων.

Οι ιδιοκτήτες ταξί προχώρησαν σήμερα σε πορεία με τα αυτοκίνητα τους στη Βουλή, μετά την αποτυχία να συναντηθούν με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και τα μικρής έκτασης επεισόδια στην είσοδο του υπουργείου. Η αυτοκινητοπορεία των ταξί προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους της Αθήνας.

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