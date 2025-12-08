Μεταναστευτικό: Συμφωνία Αθήνας - Βερολίνου για τη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων

Σε σημαντική συμφωνία για το μεταναστευτικό προχώρησαν Ελλάδα και Γερμανία στο περιθώριο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Όπως μεταφέρουν ασφαλείς πληροφορίες, οι δύο χώρες συμφώνησαν στη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων του παρελθόντος, ανοίγοντας το δρόμο για την πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, είχε τονίσει νωρίτερα τη σημασία της εκκίνησης του προγράμματος «PACT» με διαγραφή των παλαιών εκκρεμοτήτων, ξεκινώντας από την Ελλάδα και τη Γερμανία, ενώ η χώρα μας στο πλαίσιο του Συμφώνου Μετανάστευσης έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την πλήρη εκκαθάριση των υποθέσεων που εκκρεμούν βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου. Το σχέδιο προβλέπει την επίσημη έναρξη του νέου συμφώνου τον Ιούνιο του 2026, από καθαρή θέση, ώστε οι διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες της ΕΕ να διεξαχθούν με σαφή πλαίσιο.

Στη διμερή συνάντηση στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί συζήτησαν ενδελεχώς την υφιστάμενη μεταναστευτική κατάσταση και συμφώνησαν ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις, που σύμφωνα με τον κανονισμό Δουβλίνου όφειλε να διαχειριστεί η Ελλάδα, θα διαγραφούν. Πρόκειται για αιτήματα ασύλου τρίτων χωρών που είχαν εισέλθει στο ελληνικό έδαφος τα προηγούμενα έτη και τα οποία η χώρα μας είχε δεχθεί να επανεξετάσει.

Η Αθήνα αναγνωρίζει την πίεση που υπέστη η Γερμανία από τις δευτερογενείς μεταναστευτικές ροές και θεωρεί ότι η συμφωνηθείσα εκκαθάριση αποτελεί μορφή αλληλεγγύης προς τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας αναμένεται να λειτουργήσει ως πρότυπο και για άλλες χώρες της ΕΕ που στηρίζουν τις ελληνικές θέσεις για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου, τον Κανονισμό Επιστροφών και την ουσιαστική ενίσχυση των κρατών πρώτης γραμμής.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την εκκαθάριση εκκρεμοτήτων και τη διευκόλυνση της συνεργασίας των κρατών-μελών για ένα πιο αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.