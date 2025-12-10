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Αγρότες: «Απόβαση» στο λιμάνι του Βόλου, μπλόκα σε Λάρισα, Καρδίτσα, Ηράκλειο
Ειδήσεις
09:52 - 10 Δεκ 2025

Αγρότες: «Απόβαση» στο λιμάνι του Βόλου, μπλόκα σε Λάρισα, Καρδίτσα, Ηράκλειο

Reporter.gr Newsroom
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Μετά την κατάληψη των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο, αγρότες από τη Μαγνησία και τη Θεσσαλία κάνουν... απόβαση στο λιμάνι του Βόλου, πραγματοποιώντας δυναμική κινητοποίηση με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.  

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της πίεσης που ασκούν προς την κυβέρνηση, ζητώντας άμεσες λύσεις στα αιτήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και επιμέρους θέματα που«πνίγουν» τον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες τονίζουν πως η παρουσία τους στον Βόλο αποτελεί μήνυμα αποφασιστικότητας και συνέχισης του αγώνα τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deudt5folzvl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει ο αποκλεισμός της κεντρικής προβλήτας, ενώ ανησυχία επικρατεί και για την ομαλή διεξαγωγή των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου έχει ήδη εκδώσει προειδοποίηση για ενδεχόμενες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία επιβατών και χρηστών των λιμενικών εγκαταστάσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deudxjvafwix?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-deuddpnhd3g1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-deue5qymqom1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Πάτρα: Παραμένουν στα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας

Στο μεταξύ, στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, εξακολουθούν να παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Λόγω του προαναφερόμενου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο. Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ η συντονιστική επιτροπή έχει απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση σήμερα στις 11:00 το πρωί, στην γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Ηράκλειο: Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης οι αγροτοκτηνοτρόφοι

Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, παραμένουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι οι οποίοι συνεχίζουν σήμερα, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, τις κινητοποιήσεις τους.

Διαμαρτυρόμενοι του πρωτογενούς τομέα από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στο κτίριο, εκφράζοντας την πρόθεση να συνεχίσουν επ' αόριστον τις κινητοποιήσεις τους.

Μάλιστα αργότερα μέσα στην ημέρα η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει για το εάν οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα παραμείνουν και για πόσο στο συγκεκριμένο σημείο, ή εάν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους σε άλλη τοποθεσία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deuc8uvui66x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μπλόκα σε Καρδίτσα και Τρίκαλα

Τέλος, οαραμένουν και ενισχύονται καθημερινά τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/12/2025 - 10:56
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