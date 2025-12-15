Υπουργείο Παιδείας: Οδηγία για ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών μετά το περιστατικό σε σχολείο της Κυψέλης

Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Παιδείας, υπήρξε ενημέρωση για το περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα μεταξύ δύο μαθητριών και δόθηκε οδηγία προκειμένου ο/η ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.
Νωρίτερα σήμερα (15/12), περίπου στις 12 το μεσημέρι δύο μαθήτριες, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα μια εξ αυτών να τραυματιστεί στο χέρι από επίθεση που δέχθηκε με αιχμηρό αντικείμενο (σ.σ. πεταλούδα).