Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο 30χρονος που αναζητούσαν οι Αρχές

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο 30χρονος που αναζητείτο για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς παρουσιάστηκε αυτοβούλως τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/12) στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Ο 30χρονος - που σύμφωνα με την ΕΡΤ παρουσιάστηκε αυτοβούλως γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα, ενώ προηγουμένως βρισκόταν στο εξωτερικό - αναζητείτο από την περασμένη Τετάρτη όταν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του μαζί.

Μαζί με αυτό το ένταλμα είχαν εκδοθεί κι άλλα δύο, τα οποία είχαν ήδη εκτελεστεί, και αφορούσαν στον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιχειρηματία φίλο του, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι αρχές αναζητούσαν τον 30χρονο, ο οποίος είναι φίλος του επιχειρηματία που συνελήφθη, καθώς φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, του αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα στις 5 Οκτωβρίου.

Ο 30χρονος βρίσκεται πλέον υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.

Πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη για την υπόθεση, καθώς έχουν επίσης συλληφθεί - εκτός από τον ανιψιό και τον φίλο του - δύο 22χρονοι, ένας εκ των οποίων δούλευε σε καφετέρια του επιχειρηματία που έχει επίσης συλληφθεί.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το κατηγορητήριο για τους δύο 22χρονους έχει αλλάξει, καθώς ο ρόλος του φυσικού αυτουργού αποδίδεται πλέον στο νεαρό που μέχρι τώρα θεωρείτο ότι είχε τον ρόλο συνεργού. Είναι αυτός που είχε εμφανιστεί αυτοβούλως στις αρχές και είχε ισχυριστεί ότι επέστρεψε κολυμπώντας από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα και ύστερα με ΚΤΕΛ στην Αθήνα.