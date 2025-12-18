ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο 30χρονος που αναζητούσαν οι Αρχές
Ειδήσεις
09:41 - 18 Δεκ 2025

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο 30χρονος που αναζητούσαν οι Αρχές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο 30χρονος που αναζητείτο για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς παρουσιάστηκε αυτοβούλως τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/12) στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Ο 30χρονος - που σύμφωνα με την ΕΡΤ παρουσιάστηκε αυτοβούλως γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα, ενώ προηγουμένως βρισκόταν στο εξωτερικό - αναζητείτο από την περασμένη Τετάρτη όταν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του μαζί.

Μαζί με αυτό το ένταλμα είχαν εκδοθεί κι άλλα δύο, τα οποία είχαν ήδη εκτελεστεί, και αφορούσαν στον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιχειρηματία φίλο του, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι αρχές αναζητούσαν τον 30χρονο, ο οποίος είναι φίλος του επιχειρηματία που συνελήφθη, καθώς φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, του αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα στις 5 Οκτωβρίου.

Ο 30χρονος βρίσκεται πλέον υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.

Πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη για την υπόθεση, καθώς έχουν επίσης συλληφθεί - εκτός από τον ανιψιό και τον φίλο του - δύο 22χρονοι, ένας εκ των οποίων δούλευε σε καφετέρια του επιχειρηματία που έχει επίσης συλληφθεί.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το κατηγορητήριο για τους δύο 22χρονους έχει αλλάξει, καθώς ο ρόλος του φυσικού αυτουργού αποδίδεται πλέον στο νεαρό που μέχρι τώρα θεωρείτο ότι είχε τον ρόλο συνεργού. Είναι αυτός που είχε εμφανιστεί αυτοβούλως στις αρχές και είχε ισχυριστεί ότι επέστρεψε κολυμπώντας από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα και ύστερα με ΚΤΕΛ στην Αθήνα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 27 – 28 Ιουνίου λόγω εργασιών
Ειδήσεις

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 27 – 28 Ιουνίου λόγω εργασιών

Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε ο 15χρονος νεκρός – Τέσσερις συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή
Ειδήσεις

Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε ο 15χρονος νεκρός – Τέσσερις συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή

Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που παρέσυρε το σκυλάκι
Ειδήσεις

Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που παρέσυρε το σκυλάκι

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη
Ειδήσεις

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/06/2026 - 12:25

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου κατά 4% στο λιανεμπόριο τον Απρίλιο

Οικονομία
30/06/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Πώς διαμορφώθηκαν οι δείκτες τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες στο α’ τρίμηνο

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή μείωση 0,7% στα τροχαία ατυχήματα τον Απρίλιο - 35 οι νεκροί

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 12:10

Eurobank: Επίδειξη σε πραγματικό χρόνο διασυνοριακών πληρωμών μέσω UPI

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/06/2026 - 12:10

ΕΣΑ: Το ευρωπαϊκό τέλος των €3 δεν θα αποθαρρύνει σημαντικά τη συμπεριφορά του καταναλωτή

Ναυτιλία
30/06/2026 - 12:05

ΟΛΠ Α.Ε.: Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων - Εγκρίθηκε μέρισμα 1,896 ευρώ (μεικτό) ανά μετοχή

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:02

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την εκεχειρία - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:01

Γερμανία: Ο ακροδεξιός εξτρεμισμός σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Πολιτική
30/06/2026 - 11:44

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Αναμένεται νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 11:40

Κασσελάκης: Οι Δημοκράτες δεν υπηρετούμε την καρέκλα κανενός – Αιχμές για Τζάκρη και Χουρδάκη

Ειδήσεις
30/06/2026 - 11:38

Βρετανία: Αντιδράσεις για νομοσχέδιο που υποχρεώνει πρόσφυγες να επιστρέψουν έως 10.000 λίρες για τη φιλοξενία τους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 11:24

Eurobank: Άμεσες ψηφιακές πληρωμές και διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη

Πολιτική
30/06/2026 - 11:16

Μήνυση της Νέας Αριστεράς στο Βελόπουλο για παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/06/2026 - 11:15

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Αποχωρεί για προσωπικούς λόγους ο CEO

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 11:13

ΤΙΤΑΝ: Στις πιο βιώσιμες εταιρείες του κόσμου από το περιοδικό TIME για τρίτη χρονιά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 11:11

Αναβαλλόμενος φόρος: Οι τράπεζες προειδοποιούν για πιθανό κεφαλαιακό κενό €8 δισ. από ταχεία απόσβεση

Πολιτική
30/06/2026 - 11:02

Βολές Παπανδρέου για τα ενεργειακά: Μονοπώληση της αγοράς και απουσία συνεκτικής στρατηγικής

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 11:01

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από το μεταλλευτικό κλάδο

Πολιτική
30/06/2026 - 10:42

Θεοδωρικάκος: Συνεχείς παρεμβάσεις για τη στήριξη πολιτών και νοικοκυριών

Αναλύσεις
30/06/2026 - 10:38

Alpha Trust Συμμετοχών: Στο 96,95% το ποσοστό της Alpha Bank μετά τη δημόσια πρόταση

Ναυτιλία
30/06/2026 - 10:30

Ελληνικά λιμάνια: Στρατηγικός κόμβος στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου

Φορολογία
30/06/2026 - 10:30

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Ανατολική Αττική - Παραβάσεις σε 1 στις 2 επιχειρήσεις

Αναλύσεις
30/06/2026 - 10:23

ΧΑ: Ελάχιστη προϋπόθεση για το ΓΔ η υπέρβαση των 2473 μονάδων

Πολιτική
30/06/2026 - 10:14

Πιερρακάκης: Θέλουμε η Ελλάδα να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία ευρωπαϊκών πρωταθλητών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 10:10

Αγορά καυσίμων: Σε εύθραυστη ισορροπία υπό γεωπολιτικές πιέσεις – Το μήνυμα του ΣΕΕΠΕ

Πολιτική
30/06/2026 - 09:56

ΠΑΣΟΚ: Η απαξίωση των ΚΕΠ συνεχίζεται

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 09:55

ΧΑ: Ισχυρό κλείσιμο Ιουνίου με ρεκόρ ροών, εκδόσεις και βλέμμα στις 2.500 μονάδες

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 09:45

Μικτά πρόσημα στην Ασία με Ιαπωνία και Νότια Κορέα να ηγούνται των κερδών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 09:29

Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο

Ανεμοδείκτης
30/06/2026 - 09:18

Πριν τις Πανελλαδικές υπάρχει το Δημοτικό και το Γυμνάσιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ