Δημογραφικό: 68.309 γεννήσεις έναντι 125.873 θανάτων το 2024 - Στην Αττική διαμένει το 36,3% του πληθυσμού

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) δημοσίευσε την Πέμπτη (18/12) τα στοιχεία του εκτιμώμενου μόνιμου πληθυσμού της Χώρας την 1η Ιανουαρίου 2025 και τις εκτιμήσεις των μεταναστευτικών ροών έτους 2024. Ο πληθυσμός εκτιμάται με βάση τα ετήσια στοιχεία Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού του έτους 2024 και τις εκτιμήσεις των ετήσιων μεταναστευτικών ροών 2024 (εισερχόμενη και εξερχόμενη μετανάστευση).

Επιπλέον, στα πλαίσια της πολιτικής αναθεωρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και της ολοκλήρωσης των εργασιών αναθεώρησης της χρονοσειράς πληθυσμού των ενδιάμεσων ετών μεταξύ των Απογραφών ΠληθυσμούΚατοικιών 2011 και 2021, ανακοινώνονται τα αναθεωρημένα στοιχεία μεταναστευτικών ροών για τα έτη 2011 – 2023 και εκτιμώμενου πληθυσμού την 1 η Ιανουαρίου των ετών 2012 – 2021, 2023 και 2024.

▪ Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο μόνιμος πληθυσμός της Χώρας κατά την 1η Ιανουαρίου 2025 εκτιμάται σε 10.372.335 άτομα (5.094.094 άνδρες και 5.278.241 γυναίκες), μειωμένος κατά 0,03% σε σχέση με τον πληθυσμό την 1 η Ιανουαρίου 2024 που έχει αναθεωρηθεί σε 10.375.764 άτομα.

▪ Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της φυσικής μείωσης του πληθυσμού που ανήλθε σε 57.564 άτομα (68.309 γεννήσεις έναντι 125.873 θανάτων ατόμων που διαμένουν εντός της ελληνικής επικράτειας) και της καθαρής μετανάστευσης που εκτιμάται σε 54.135 άτομα (θετικό ισοζύγιο).

▪ Την 1η Ιανουαρίου 2025, ο πληθυσμός ηλικίας 0 - 14 ετών ανήλθε σε 12,8% του συνολικού πληθυσμού, έναντι 63,5% του πληθυσμού 15 - 64 ετών και 23,7% του πληθυσμού 65 ετών και άνω. Ο δείκτης γήρανσης (πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό ηλικίας 0 - 14 ετών) την ίδια ημερομηνία ανήλθε σε 185,4.

▪ Η καθαρή μετανάστευση κατά το 2024 (54.135 άτομα) αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ 132.149 εισερχομένων και 78.014 εξερχομένων μεταναστών. Για το 2023, η καθαρή μετανάστευση έχει αναθεωρηθεί σε 29.816 άτομα (116.591 εισερχόμενοι και 86.775 εξερχόμενοι μετανάστες). Σημειώνεται ότι στα στοιχεία εισερχόμενης μετανάστευσης περιλαμβάνονται και άτομα που βρίσκονταν στη Χώρα μας υπό καθεστώς διεθνούς ή προσωρινής προστασίας.

▪ Η εκτίμηση των μεταναστευτικών ροών (πλην των ατόμων που σχετίζονται με αιτήματα διεθνούς ή προσωρινής προστασίας) πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εκτιμητικών μοντέλων, τα οποία παρουσιάζονται σε ειδικό μεθοδολογικό σημείωμα.