Προφυλακίστηκε ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και άλλα τρία άτομα: «Δεν ανήκει σε μένα το πλοίο» υποστήριξε

Σε προφυλάκιση τέθηκαν σήμερα 18/12 τέσσερα άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή σε μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους αφέθηκε ελεύθερος. Μεταξύ των προφυλακισθέντων βρίσκεται και ο γνωστός ως «Έλληνας Εσκομπάρ», ο οποίος αρνείται κάθε ευθύνη για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν σε πλοίο συνδεόμενο με την υπόθεση.

Ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον των αρχών ότι το πλοίο δεν ανήκε πλέον σε αυτόν, καθώς το είχε πουλήσει στις 6 Αυγούστου 2025 σε μέλος του πληρώματος, ο οποίος ήδη έχει συλληφθεί από τις γαλλικές αρχές.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Το πλοίο στο οποίο βρέθηκαν τα ναρκωτικά δεν μου ανήκει», δήλωσε ο Έλληνας Εσκομπάρ, προσθέτοντας ότι η μεταβίβαση του σκάφους είχε ολοκληρωθεί πριν την κατάσχεση των ναρκωτικών.

Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, ενώ η δικογραφία αναμένεται να εμπλουτιστεί με στοιχεία που θα διευκρινίσουν την εμπλοκή των εμπλεκομένων. Η προφυλάκιση των τεσσάρων κατηγορουμένων κρίθηκε αναγκαία για την αποτροπή φυγής και τον κίνδυνο τεχνικών παρεμβάσεων στις έρευνες.