Ιλίσια: Σοβαρός τραυματισμός τεχνικού σε ατύχημα με ανελκυστήρα σούπερ μάρκετ

Σοβαρά τραυματισμένος κατέληξε ένας άνδρας κατά τη διάρκεια εργασιών σε ανελκυστήρα σούπερ μάρκετ, που βρίσκεται στην οδό Περιάνδρου στα Ιλίσια.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, με βάση την Πυροσβεστική και την ΕΛ.ΑΣ., στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον τεχνικό, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης στον ανελκυστήρα.

Ακολούθως, ο άνδρας παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ σε κρίσιμη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Όπως μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση, ο τραυματίας είχε εγκλωβιστεί στο επάνω μέρος του ασανσέρ.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν συνολικά εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου.

Απεγκλωβισμός και στην Καλλιθέα

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να επέμβουν και σε δεύτερο περιστατικό, αυτή τη φορά στην Καλλιθέα, όπου γυναίκα εγκλωβίστηκε σε ανελκυστήρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η γυναίκα απεγκλωβίστηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2003421277390815319}