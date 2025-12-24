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ΥΠΕΝ: Απόφαση για τροποποίηση και συμπλήρωση του Κτιριοδομικού Κανονισμού
Ειδήσεις
12:31 - 24 Δεκ 2025

ΥΠΕΝ: Απόφαση για τροποποίηση και συμπλήρωση του Κτιριοδομικού Κανονισμού

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του ΥΠΕΝ προχωρά η τροποποίηση και συμπλήρωση του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για βελτιώσεις και προσθήκες που κρίθηκαν απαραίτητες μετά την περίοδο εφαρμογής του και συγκεκριμένα των άρθρων 3, 7, 11, 16 και 19 της ενότητας Β΄ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, των άρθρων 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 33 της ενότητας Δ΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Συγκεκριμένα, κωδικοποιώντας τις αλλαγές, αυτές αφορούν:

Ενότητα Β΄ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

⮚ Τροποποίηση άρθρου 3 «Ταξινόμηση κατά χρήση»

Αποσαφηνίζεται ότι τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας εντάσσονται στην κατηγορία Θ Γραφεία.

Επίσης, συμπληρώνονται χρήσεις που δεν είχαν προβλεφθεί και συγκεκριμένα: τα κέντρα δεδομένων με ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής μικρότερη των διακοσίων (200)kW, τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία Θ Γραφεία και τα κέντρα δεδομένων με ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200)kW, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για αυτοτελή κτίρια κύριας χρήσης κέντρου δεδομένων, για τμήματα κτιρίων μικτής χρήσης ή για συνοδούς χώρους (συμπληρωματικής χρήσης) που εξυπηρετούν κτίρια άλλης δραστηριότητας, τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία Ι Βιομηχανία – Βιοτεχνία.

⮚ Τροποποίηση άρθρου 7 «Ελεύθερο ύψος και καθαρός όγκος των χώρων των κτιρίων»

Γίνεται μέριμνα για τις περιπτώσεις επιτρεπόμενης αλλαγής χρήσης σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια, των οποίων οι οικοδομικές τους άδειες καθόριζαν κύριες χρήσεις εκτός της χρήσης κατοικία, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της συνολικής επιφάνειας δόμησής τους (ειδικά κτίρια κατά ΝΟΚ), ώστε τα πραγματοποιούμενα ελεύθερα ύψη των χώρων να λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού κατά παρέκκλιση τυχόν προδιαγραφών του φορέα λειτουργίας τους αλλά μετά τη σύμφωνη γνώμη του.

⮚ Τροποποίηση άρθρου 11 «Κλίμακες»

Προστίθεται πρόβλεψη κλιμάκων τύπου ΙΙΙ, στα κτίρια ή τμήματά τους με χρήση προσωρινής διαμονής (κατηγορία Β), όταν οι θέσεις τους είναι τέτοιες ώστε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους ενοίκους των μεμονωμένων διαμερισμάτων που εξυπηρετούν.

Επίσης, διορθώνεται το ηλικιακό όριο (< 5 ετών) στα κτίρια με χρήση, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (κατηγορία Ε), ώστε να είναι σύμφωνα με εκείνο που καθορίζεται στην παράγραφο 1.Ε. του άρθρου 3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ.

Τέλος, απαλείφεται το όριο των τετραγωνικών της επιφάνειας του ορόφου των νομίμως υφιστάμενων κτιρίων που έχουν ανεγερθεί με προγενέστερες διατάξεις, για την αλλαγή της μορφής κλιμάκων, σε περίπτωση επιτρεπόμενης αλλαγής χρήσης κτιρίων ή τμημάτων αυτών, εφόσον το πλάτος τους επαρκεί για τη διαφυγή του πληθυσμού, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τον χρόνο αλλαγής της χρήσης.

⮚ Τροποποίηση άρθρου 16 «Εσωτερικές στοές»

Απαλείφεται η εσφαλμένη παραπομπή σε διατάξεις του ΝΟΚ για τις εσωτερικές στοές στο άρθρο 16.

⮚ Τροποποίηση άρθρου 19 «Φύτευση οικοπέδων»

Επαναδιατυπώνεται και αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού της επιφάνειας φύτευσης για τα κτίρια εκπαίδευσης, όπως είχε επεξηγηθεί και στο υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/77348/2669/18-07-2023 έγγραφο «Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης ″Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού‶».

Ενότητα Δ' ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τροποποιούνται τα άρθρα 26 «Υποχρέωση υποβολής μελετών υδραυλικών – η/μ εγκαταστάσεων», 27 «Εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις», 28 «Εγκαταστάσεις θέρμανσης» και 29 «Εγκαταστάσεις κλιματισμού – αερισμού» λόγω βελτιώσεων και επικαιροποιήσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Αντίστοιχα, στο άρθρο 32 «Αλεξικέραυνα» γίνεται αναφορά στα ισχύοντα πρότυπα ΕΛΟΤ ενώ στο άρθρο 33 «Γραμματοκιβώτια», γίνεται πρόβλεψη για τιςαυτοματοποιημένες ταχυδρομικές θυρίδες (postal lockers).

⮚ Τροποποίηση άρθρου 30 «Ανελκυστήρες»

Αποσαφηνίζεται ότι στα κτίρια κατοικιών, που δεν διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους, επιβάλλεται η εγκατάσταση ανελκυστήρα, όταν το δάπεδο ορόφου ή τμήματος ορόφου έχει διαφορά στάθμης μεγαλύτερη από 9μ. από την οριστική επιφάνεια του περιβάλλοντος εδάφους στη θέση από την οποία γίνεται η προσπέλαση στον υπόψη όροφο.

⮚ Τροποποίηση άρθρου 31 «Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»

Τροποποιούνται και βελτιώνονται διατάξεις για την ηλεκτροδότηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης των κτιρίων από δημόσιο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ).

Οι υποσταθμοί κατηγοριοποιούνται σε ιδιωτικούς υποσταθμούς πελατών μέσης τάσης και σε υποσταθμούς ΔΕΔΔΗΕ (δημόσιας χρήσης) εντός κτιρίων/οικοπέδων. Περιγράφονται ανά κατηγορία, ενώ καθορίζονται γενικές διατάξεις, που αφορούν σε προδιαγραφές κατασκευής αλλά και σε εφαρμογή διατάξεων ν. 4067/12 (Α΄ 79), όπως ισχύει, οι οποίες εφαρμόζονται και για τις δύο αναφερόμενες κατηγορίες, ανεξαρτήτως της αναφοράς στο κείμενο των διατάξεων του ν. 4067/12 (Α΄ 79), όπως ισχύει, που είναι προγενέστερη.

Επίσης, καθορίζονται τα μεγέθη για την ανάγκη ή μη εγκατάστασης ηλεκτρικού υποσταθμού δημόσιας χρήσης. Έτσι, ο όγκος των 2.500m3 παραμένει το κριτήριο για τη σχετική γνωμοδότηση του ΔΕΔΔΗΕ. Στον υπολογισμό του, προσμετρώνται οι κλειστοί χώροι με τα δομικά στοιχεία που τους ορίζουν, πλην των θερμομονωτικών στοιχείων, τυχόν επικαλύψεων, επενδύσεων και λειτουργικών, ενεργειακών και διακοσμητικών στοιχείων των όψεων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 16 του ν.4067/12, και εξαιρούνται υπόγειοι χώροι, όταν αυτοί δεν αποτελούν χώρους κύριας χρήσης σύμφωνα με τις μελέτες της οικοδομικής άδειας, καθώς και ελεύθεροι χώροι επί υποστυλωμάτων (pilotis). Στην περίπτωση πρόβλεψης ηλεκτρικών θέσεων στάθμευσης σε pilotis και υπόγεια, όταν ο αριθμός τους ξεπερνάει τις τέσσερεις (4) τότε συμμετέχουν με τις ελάχιστες προβλεπόμενες διαστάσεις τους (2.25x4.50) και ύψος 2.20 στον υπολογισμό του παραπάνω όγκου. Επισημαίνεται ότι υπολογισμός αυτός αντλείται αποκλειστικά από το διάγραμμα κάλυψης της αρχιτεκτονικής μελέτης.

​Ως προς την εφαρμογή των διατάξεων, αυτές ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης, δηλαδή 23-12-2025. Οικοδομικές άδειες σε ισχύ, κατά την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης, δύναται να αναθεωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως ισχύει.

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