Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκροί δύο άνδρες έπειτα από φωτιά σε διαμέρισμα

Δύο άνδρες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Αγαμέμνονος, στην Καλλιθέα.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τους δύο άνδρες με εγκαύματα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από θερμαντική συσκευή, πιθανότατα σόμπα υγραερίου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα, ωστόσο το διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:38, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και κλιμακοφόρο όχημα. Τα ακριβή αίτια διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

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