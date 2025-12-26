Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκροί δύο άνδρες έπειτα από φωτιά σε διαμέρισμα

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τους δύο άνδρες με εγκαύματα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από θερμαντική συσκευή, πιθανότατα σόμπα υγραερίου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα, ωστόσο το διαμέρισμα υπέστη εκτεταμένες ζημιές.
Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:38, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και κλιμακοφόρο όχημα. Τα ακριβή αίτια διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.
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