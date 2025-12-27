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Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Πορροΐων
Ειδήσεις
19:11 - 27 Δεκ 2025

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Πορροΐων

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζεται το θρίλερ για τον εντοπισμό του διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Πορροΐων, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την περασμένη Τρίτη.   

Το βράδυ της Πέμπτης εντοπίστηκε όχημα από Βούλγαρους κυνηγούς στην κορυφογραμμή του όρους Μπέλλες, σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες δεν ανήκει τελικά στον 45χρονο διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορροΐων.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής επιχείρησε χθες το βράδυ να προσεγγίσει το σημείο όπου βρέθηκε το όχημα, όμως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η πυκνή ομίχλη δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στην περιοχή.

«Εγκαταλελειμμένο από διακινητή μεταναστών»

Αξιωματικοί που συντονίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου πυροσβέστη, αξιοποιώντας πληροφορίες τόσο από την τοπική κοινωνία όσο και από τις βουλγαρικές Αρχές, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το όχημα βρίσκεται εκεί εδώ και αρκετό καιρό και πιθανότατα είχε εγκαταλειφθεί από διακινητή μεταναστών, χωρίς να συνδέεται με την εξαφάνιση του 45χρονου.

Με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίστηκε η εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης στην περιοχή. Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες, ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με επικεφαλής τον πρόεδρό του Χρήστο Ράμο, μέλη της ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής, του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης, καθώς και ομάδες 4Χ4. Παρά τη χρήση drones και τη συστηματική έρευνα της περιοχής, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο νέο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του αγνοούμενου.

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