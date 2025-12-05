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«Πράσινο φως» από τη Βουλή για τα PULS: Μεγάλη συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ ύψους 650 εκατ. ευρώ
Ειδήσεις
16:12 - 05 Δεκ 2025

«Πράσινο φως» από τη Βουλή για τα PULS: Μεγάλη συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ ύψους 650 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Εγκρίθηκε αργά την Πέμπτη (5/12) η αγορά 36 συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULS από το Ισραήλ, έναντι περίπου 650 εκατομμυρίων ευρώ (757,84 εκατομμύρια δολάρια). 

Η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ (32,66 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2036 για να εκσυγχρονίσει τις ένοπλες δυνάμεις της. «Σε κλειστή συνεδρίαση, η επιτροπή άμυνας του κοινοβουλίου ενέκρινε την αγορά των PULS», δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος με γνώση του ζητήματος.

Επισημαίνεται ότι το κόστος θα κυμανθεί γύρω στα 650 με 700 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα βρισκόταν σε συνομιλίες με το Ισραήλ ήδη από το Νοέμβριο για τα συγκεκριμένα συστήματα.

Ελλάδα και Ισραήλ διατηρούν ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς, έχουν πραγματοποιήσει πολλές κοινές ασκήσεις τα τελευταία χρόνια και λειτουργούν ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα.

Η χώρα μας βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός αντιαεροπορικού και αντιπυραυλικού θόλου αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σύστημα PULS, που κατασκευάζεται από την Elbit του Ισραήλ, έχει εμβέλεια έως 300 χιλιόμετρα και θα βοηθήσει στην προστασία των βορειοανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία, καθώς και των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή εξαρτημάτων στην Ελλάδα.

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