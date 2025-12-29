Παπαϊωάννου: Περίπου 260.000 φοιτητές θα διαγραφούν στις 31/12/2025

Στις 31 Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η δεύτερη φάση του νόμου που προβλέπει τη διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, όπως ανακοίνωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου.

Το μέτρο αφορά τους ανενεργούς φοιτητές των σχολών τετραετούς φοίτησης που έχουν υπερβεί την ανώτατη χρονική διάρκεια σπουδών. Για τις πενταετούς φοίτησης σχολές, η εφαρμογή του θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2026, ενώ για τις εξαετούς φοίτησης σχολές το μέτρο θα ισχύσει το 2027.

Μέχρι στιγμής, όπως ανέφερε ο υφυπουργός, τα δύο μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, το ΕΚΠΑ και το Αριστοτέλειο, δεν έχουν αποστείλει ακόμη τις λίστες με τους ανενεργούς φοιτητές, ωστόσο και τα δύο θεωρείται ότι είναι έτοιμα να το κάνουν.

Στην παρούσα φάση, οι φοιτητές που θα διαγραφούν ανέρχονται σε 250 – 260.000, ενώ με τις προσθήκες των επόμενων δύο ετών ο αριθμός θα φτάσει τους 290.000. Παράλληλα, 35.000 φοιτητές έχουν ζητήσει παράταση σπουδών μέσω της «δεύτερης ευκαιρίας».

Ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι, αν και οι ανενεργοί φοιτητές δεν επιβαρύνουν οικονομικά τα πανεπιστήμια, επηρεάζουν την αξιολόγησή τους, καθώς η γνώση του πραγματικού αριθμού φοιτητών επιτρέπει τον σωστό υπολογισμό των αναλογιών εισακτέων και διοικητικού προσωπικού.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη παραίτηση του καθηγητή Γιάννη Λεοντάρη από τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, λόγω του μέτρου των διαγραφών, ο υφυπουργός χαρακτήρισε την αντίδραση «σεβαστή αλλά μεμονωμένη». Διευκρίνισε ότι η διαδικασία διαγραφής πραγματοποιείται από το διοικητικό προσωπικό και τη γραμματεία και όχι από τους κοσμήτορες των σχολών.