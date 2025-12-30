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Μητσοτάκης, Δούκας και Αλαφούζος μαζί στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού: Θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027
Ειδήσεις
12:41 - 30 Δεκ 2025

Μητσοτάκης, Δούκας και Αλαφούζος μαζί στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού: Θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027

Reporter.gr Newsroom
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Το εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης (30/12) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της «πράσινης» ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των εργασιών, σημειώνοντας ότι η διπλή ανάπλαση περνά πλέον από το στάδιο της ιδέας στην υλοποίηση. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, η πρόοδος που έχει συντελεστεί είναι ιδιαίτερα σημαντική, ενώ χαρακτήρισε το νέο γήπεδο «ένα πραγματικό στολίδι», το οποίο σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο θα αποτελέσει τη νέα έδρα του Παναθηναϊκού.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του συλλόγου και των φιλάθλων του. Κατά την επιθεώρηση του έργου, ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους της υπό κατασκευή εγκατάστασης και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εργαζομένους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και φιλόδοξο σχέδιο διπλής ανάπλασης, το οποίο είχε συμφωνηθεί με την προηγούμενη δημοτική αρχή και υλοποιείται από τη σημερινή.

Αναφερόμενος στη συνολική παρέμβαση, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για μια ουσιαστική αστική ανάπλαση που θα δώσει νέα πνοή στην περιοχή, ενώ ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός θα αποκτήσει σύγχρονες εγκαταστάσεις. Υπενθύμισε ακόμη ότι το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και χαρακτήρισε την επένδυση ως ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη της περιοχής. Κλείνοντας, εξέφρασε την προσδοκία ότι θα τηρηθούν τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα και ευχήθηκε καλή χρονιά.

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Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, δήλωσε ότι οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, εκτιμώντας ότι το νέο γήπεδο αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027. Παράλληλα, ευχαρίστησε την κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση για τη συμβολή τους στην υλοποίηση ενός έργου που, όπως σημείωσε, αποτελεί όραμα ήδη από το 2008.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έκανε λόγο για εντυπωσιακή πρόοδο των εργασιών, επισημαίνοντας ότι το νέο γήπεδο στον Βοτανικό θα είναι βιοκλιματικού χαρακτήρα και θα πλαισιώνεται από εκτεταμένους χώρους πρασίνου. Όπως ανέφερε, το έργο συνιστά ένα υποδειγματικό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και ΠΑΕ, προσθέτοντας ότι θα αποτελέσει ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό και περιβαλλοντικό σημείο αναφοράς στο κέντρο της Αθήνας.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/12/2025 - 13:02
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