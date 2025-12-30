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ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή αύξηση 0,1% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία το Νοέμβριο 2025
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:30 - 30 Δεκ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή αύξηση 0,1% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία το Νοέμβριο 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,1% έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ:

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,8% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 - Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 - Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,1% έναντι μείωσης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η χρονοσειρά των Δεικτών Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:

elstat_1_3481b.jpeg

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 0,1%, τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 0,9%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

elstat_2_dcfe3.jpeg

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 1,8%. α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 0,9%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

elstat_3_782f1.jpeg

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