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Έφοδος της ΕΛΑΣ σε κατάστημα με παράνομα «φρουτάκια» στο Κερατσίνι - Αυξημένοι έλεγχοι για τον παράνομο τζόγο σε όλη τη χώρα
Ειδήσεις
17:01 - 30 Δεκ 2025

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε κατάστημα με παράνομα «φρουτάκια» στο Κερατσίνι - Αυξημένοι έλεγχοι για τον παράνομο τζόγο σε όλη τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
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Εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα πραγματοποιεί η Ελληνική Αστυνομία για τον παράνομο τζόγο που, όπως κάθε χρόνο, βρίσκεται σε έξαρση την περίοδο των εορτών. Στο στόχαστρο βρίσκονται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν εντάξει στο …εορταστικό μενού τους απαγορευμένα «φρουτάκια», καθώς και λέσχες που λειτουργούν σε κρυφούς χώρους. Όσο για τους εμπλεκόμενους – παίκτες και διοργανωτές παράνομων τυχερών παιγνίων  – αντιμετωπίζουν βαρύτατες ποινές.

Χθες βράδυ, εντοπίστηκε κατάστημα στο Κερατσίνι, όπου είχαν εγκατασταθεί και λειτουργούσαν παράνομα τυχερά παίγνια τύπου «φρουτάκια».

Στη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη ο εργαζόμενος - προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε την είσοδο των αστυνομικών στο κατάστημα, διέκοψε την ηλεκτροδότηση με σκοπό να παρεμποδίσει τον αστυνομικό έλεγχο.

Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος της ιδιοκτήτριας, η οποία αναζητείται, σχηματίσθηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια και για παρεμπόδιση ελέγχου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, στη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop που λειτουργούσε ως κέντρο ελέγχου και διαχείρισης – server και το χρηματικό ποσό των -770- ευρώ.

Χειροπέδες σε 4 άτομα στη Θεσσαλονίκη και κατάσχεση 33 ηλεκτρονικών υπολογιστών

Πριν από λίγες ημέρες, η ΕΛ.ΑΣ, πέτυχε ακόμη ένα «χτύπημα» κατά του παράνομου τζόγου. Συγκεκριμένα, εντόπισε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Στο συγκεκριμένο κατάστημα συνελήφθησαν τέσσερα άτομα – δύο υπάλληλοι και δύο πελάτες – σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, η προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, είχε εγκαταστήσει και επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «φρουτάκια» στους πελάτες. Παράλληλα, μέσω υπολογιστή – server που χειριζόταν η ίδια, εισήγαγε μονάδες πονταρίσματος και είχε τη δυνατότητα να αλλάζει την εικόνα που εμφανίζεται στις οθόνες των παικτών – πελατών, για να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα.

Στη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 33 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό, κέντρο ελέγχου και διαχείρισης – server (αποτελούμενος από κεντρική μονάδα με το ανάλογο περιφερειακό υλικό), καθώς και το χρηματικό ποσό των 555 ευρώ.

Αυστηρές ποινές για διοργανωτές και συμμετέχοντες

Οι ποινές που προβλέπονται είναι βαρύτατες και αφορούν τόσο όσους διενεργούν παράνομα παίγνια αλλά και τους συμμετέχοντες σε αυτά.

Συγκεκριμένα, για τους παράνομους παίκτες προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως τριών μηνών και χρηματική ποινή από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Αναφορικά με τα πρόσωπα που διενεργούν παίγνια χωρίς την απαιτούμενη άδεια, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα, αν τα παίγνια διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα.

Αν τα παίγνια διεξάγονται μέσω του διαδικτύου, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή από 200.000 έως και 500.000 ευρώ, ενώ αν τα παίγνια που διεξάγονται είναι τυχερά, προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή 700.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τον τρόπο ή το μέσο διεξαγωγής των παιγνίων.

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