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Η Meta εξαγοράζει τη Manus - «Φουντώνει» ο τεχνολογικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας
Ειδήσεις
16:39 - 30 Δεκ 2025

Η Meta εξαγοράζει τη Manus - «Φουντώνει» ο τεχνολογικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας

Reporter.gr Newsroom
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Η Meta ανακοίνωσε ότι προχωρά στην εξαγορά της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Manus, σε μια σπάνια περίπτωση αμερικανικού τεχνολογικού ομίλου που αποκτά μια προηγμένη πλατφόρμα AI με κινεζικές ρίζες.

Σε ανακοίνωσή της, η Meta ανέφερε ότι θα «λειτουργεί και θα εμπορεύεται την υπηρεσία Manus» -έναν ιδιαίτερα εξελιγμένο ψηφιακό βοηθό- ενώ παράλληλα θα ενσωματώσει την τεχνολογία της στα δικά της προϊόντα, όπως το chatbot Meta AI. Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί.

Όπως αναφέρουν σε σχετικό τους ρεπορτάζ οι Financial Times, η Meta χαρακτήρισε τη Manus ως μια από τις «κορυφαίες αυτόνομες γενικής χρήσης εταιρείες», με εργαλεία που μπορούν να εκτελούν εργασίες όπως η έρευνα αγοράς, ο προγραμματισμός και η ανάλυση δεδομένων. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αγοράζουν συνδρομές στους εκπροσώπους της με κόστος από 20 δολάρια τον μήνα.

Κούρσα ανταγωνισμού με OpenAI και Google

Από τη μεριά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια στην ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί την OpenAI και την Google.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι ο επικεφαλής της Meta κινείται με ταχύτατους ρυθμούς για την ανάπτυξη αυτού που αποκαλεί «προσωπική υπερνοημοσύνη», επενδύοντας σε υποδομές AI, προσλαμβάνοντας κορυφαίους ερευνητές και εξαγοράζοντας μικρότερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Επενδυτής της ομάδας της Manus δήλωσε ότι η συμφωνία συγκαταλέγεται ως η τρίτη μεγαλύτερη εξαγορά της Meta, μετά το WhatsApp και τη Scale AI.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Meta είχε πληρώσει 19 δισ. δολάρια για το WhatsApp το 2014 και έως 15 δισ. δολάρια φέτος για ποσοστό 49% στη Scale AI.

Η τεχνητή νοημοσύνη πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας

Η εξαγορά της Manus, η οποία απασχολεί περίπου 100 εργαζομένους παγκοσμίως, ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στο Πεκίνο, σε μια περίοδο που η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης έχει εξελιχθεί σε σημείο τριβής στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνεται ότι η μητρική εταιρεία της Manus, Butterfly Effect, που κάποτε παρουσιαζόταν ως η επόμενη DeepSeek, άντλησε φέτος κεφάλαια υπό την ηγεσία του αμερικανικού επενδυτικού fund Benchmark.

Το Benchmark και οι εταίροι του δέχθηκαν έντονη κριτική από «γεράκια» της Κίνας στην Ουάσινγκτον, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η συμφωνία παραβίαζε κανόνες που απαγορεύουν σε αμερικανικούς ομίλους να επενδύουν σε κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η ομάδα της Manus μετέφερε την έδρα της στη Σιγκαπούρη, γεγονός που οδήγησε ορισμένα κινεζικά μέσα ενημέρωσης να χαρακτηρίσουν την εταιρεία μέχρι και ως «αποστάτες».

«Σε αυτό το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης, οι Κινέζοι επιχειρηματίες που αναπτύσσουν ανοιχτού κώδικα μεγάλα μοντέλα ή εφαρμογές AI κινούνται με τους ταχύτερους ρυθμούς και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί», δήλωσε ο Λι Τσενγκντόνγκ, ιδρυτής του think tank Haitun για το διαδίκτυο.

«Μια απίστευτη εταιρεία και ομάδα πωλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε. «Αν η Κίνα δεν εκτιμήσει το ταλέντο και τους επιχειρηματίες και δεν σεβαστεί τους βασικούς κανόνες του κεφαλαίου, θα είναι τελικά πολύ δύσκολο να κερδίσει τον τεχνολογικό πόλεμο με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Από την άλλη μεριά, ο Ζούκερμπεργκ δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση να δικαιολογήσει τις τεράστιες δαπάνες της Meta για την τεχνητή νοημοσύνη και να βρει τρόπους εμπορικής αξιοποίησης της τεχνολογίας, τόσο για καταναλωτές όσο και για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκατομμυρίων εταιρειών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για διαφήμιση.

«Η ένταξη στη Meta μάς επιτρέπει να χτίσουμε πάνω σε μια ισχυρότερη και πιο βιώσιμη βάση, χωρίς να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της Manus ή ο τρόπος λήψης αποφάσεων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Manus, Σιάο Χονγκ.

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