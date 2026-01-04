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Θεσσαλονίκη: Μείωση των τροχαίων στη Δυτική Μακεδονία τον Δεκέμβριο του 2025
Ειδήσεις
13:31 - 04 Ιαν 2026

Θεσσαλονίκη: Μείωση των τροχαίων στη Δυτική Μακεδονία τον Δεκέμβριο του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Μείωση καταγράφηκε στα τροχαία ατυχήματα στη Δυτική Μακεδονία τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας.

Στην περιοχή ευθύνης των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας σημειώθηκαν δύο τροχαία ατυχήματα, έναντι τριών τον Δεκέμβριο του 2024. Δεν καταγράφηκαν θανατηφόρα ή σοβαρά ατυχήματα, ενώ τα δύο περιστατικά αφορούσαν μόνο ελαφρούς τραυματισμούς. Συνολικά, οι παθόντες ανήλθαν σε δύο, σε σχέση με έξι τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα βασικά αίτια των τροχαίων παραμένουν η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και οι αντικανονικοί ελιγμοί και οι παραβιάσεις προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο των δράσεων τροχονομικής αστυνόμευσης, τον Δεκέμβριο βεβαιώθηκαν συνολικά 873 παραβάσεις. Οι περισσότερες αφορούσαν επαγγελματικά οχήματα (531), ενώ 232 σχετίζονταν με υπερβολική ταχύτητα. Επιπλέον, καταγράφηκαν παραβάσεις για οδήγηση υπό μέθη, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, φθαρμένα ελαστικά, χρήση κινητού τηλεφώνου, αντικανονικούς ελιγμούς, παραβίαση προτεραιότητας και άλλες επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές.

Η μείωση των ατυχημάτων επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και των δράσεων τροχονομικής αστυνόμευσης στην περιοχή, ενώ η αστυνομία υπενθυμίζει την ανάγκη για συνεχή προσοχή και υπεύθυνη οδήγηση.

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