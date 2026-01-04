Πάτρα: Συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες νυχτερινού κέντρου που ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 30χρονο

Στην Αστυνομία οδηγήθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου Αβαντάζ στην Πάτρα, μετά τον φονικό ξυλοδαρμό ενός 30χρονου μέσα στο κατάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, οι συλλήψεις έγιναν καθώς φαίνεται ότι έχει καταστραφεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες του καταστήματος, το οποίο ήταν κρίσιμο για τον εντοπισμό των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Οι δύο συλληφθέντες για τον φόνο του 30χρονου κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία και ψευδή κατάθεση. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είχαν δηλώσει στην Αστυνομία ότι οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα, καθώς τις είχαν παραδώσει στον ιδιοκτήτη της εταιρίας security. Ωστόσο, ο δεύτερος τους διέψευσε, υποστηρίζοντας πως το καταγραφικό σύστημα είχε επιστραφεί εδώ και περίπου ένα μήνα.

Νωρίτερα, έξι άτομα είχαν προσαχθεί για την υπόθεση: τρεις αλλοδαπές εργαζόμενες στο νυχτερινό κέντρο και τρία άτομα από την παρέα του θύματος.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την αναζήτηση τριών ακόμη ατόμων, που έχουν κατονομαστεί ως δράστες του επεισοδίου. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε μετά από διαπληκτισμό ανάμεσα σε δύο παρέες και είχε ως αποτέλεσμα ο 30χρονος να δεχθεί βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία αποδείχθηκαν μοιραία.