ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πάτρα: Συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες νυχτερινού κέντρου που ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 30χρονο
Ειδήσεις
19:47 - 04 Ιαν 2026

Πάτρα: Συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες νυχτερινού κέντρου που ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 30χρονο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην Αστυνομία οδηγήθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου Αβαντάζ στην Πάτρα, μετά τον φονικό ξυλοδαρμό ενός 30χρονου μέσα στο κατάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, οι συλλήψεις έγιναν καθώς φαίνεται ότι έχει καταστραφεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες του καταστήματος, το οποίο ήταν κρίσιμο για τον εντοπισμό των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Οι δύο συλληφθέντες για τον φόνο του 30χρονου κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία και ψευδή κατάθεση. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είχαν δηλώσει στην Αστυνομία ότι οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα, καθώς τις είχαν παραδώσει στον ιδιοκτήτη της εταιρίας security. Ωστόσο, ο δεύτερος τους διέψευσε, υποστηρίζοντας πως το καταγραφικό σύστημα είχε επιστραφεί εδώ και περίπου ένα μήνα.

Νωρίτερα, έξι άτομα είχαν προσαχθεί για την υπόθεση: τρεις αλλοδαπές εργαζόμενες στο νυχτερινό κέντρο και τρία άτομα από την παρέα του θύματος.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την αναζήτηση τριών ακόμη ατόμων, που έχουν κατονομαστεί ως δράστες του επεισοδίου. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε μετά από διαπληκτισμό ανάμεσα σε δύο παρέες και είχε ως αποτέλεσμα ο 30χρονος να δεχθεί βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία αποδείχθηκαν μοιραία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Marfin: Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες – Το ανώνυμο email που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση
Ειδήσεις

Marfin: Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες – Το ανώνυμο email που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Συνελήφθη 21χρονη για εμπρησμό από πρόθεση στον Βρανά Μαραθώνα
Ειδήσεις

Συνελήφθη 21χρονη για εμπρησμό από πρόθεση στον Βρανά Μαραθώνα

Μεταξουργείο: Συνελήφθη 39χρονος για παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών
Ειδήσεις

Μεταξουργείο: Συνελήφθη 39χρονος για παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε €175 τη διαδρομή αεροδρόμιο – κέντρο Αθήνας
Ειδήσεις

Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε €175 τη διαδρομή αεροδρόμιο – κέντρο Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

Magazino
17/07/2026 - 21:30

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:15

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 20:50

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/07/2026 - 20:30

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

Ειδήσεις
17/07/2026 - 20:15

Η JP Morgan πίσω από νέα παραγγελία δύο VLCC στη Hanwha Ocean

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 20:04

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:30

Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω τεχνικής βλάβης – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 19:16

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:02

Μετρό Αθήνας – Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί από την Κυριακή 19/7 λόγω εργασιών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:46

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων

ΑΜΥΝΑ
17/07/2026 - 18:33

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:28

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στα ανοικτά του Μεξικού: Προειδοποίηση για τσουνάμι

Οικονομία
17/07/2026 - 18:23

ΤτΕ: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 – Επενδύσεις και κατανάλωση κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:03

Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/07/2026 - 17:47

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Τρύπα» στον ΕΛΕΓΕΠ με €52 εκατ. λανθασμένες πληρωμές - Ζητά ανάκτηση ποσών

Σχόλια Αγοράς
17/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 5Χ5 με απώλειες -2,6% στην εβδομάδα - Αντιστάθηκαν μόνο Metlen, Jumbo, OTE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:39

Η XPENG παρουσίασε χθες στο Μόναχο το νέο XPENG L03

Ειδήσεις
17/07/2026 - 17:26

«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»: Θύελλα αντιδράσεων μετά το βίντεο του ιρανικού Fars

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:18

Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €7 εκατ. – Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:11

Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο Volkswagen ID. Cross

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 17:10

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 17:06

Optima bank: Η Αργυρώ Φερεντίνου νέο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση επιτροπών

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:00

Alter Ego Media: Επανεπενδύθηκαν €1,31 εκατ. από το μέρισμα του 2025 – Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο

Ναυτιλία
17/07/2026 - 16:45

Dynagas για δημοσίευμα FT: «Το εμπάργκο στο ρωσικό LNG θα πλήξει την Ευρώπη, όχι τη Ρωσία»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/07/2026 - 16:26

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Allwyn Game Time: Ψάρεμα με Κέιν, Ικαριώτικο με Κουρτουά και σούβλες με Ρονάλντο

Ναυτιλία
17/07/2026 - 16:26

Κικίλιας: Ναυπηγεία και νέο λιμάνι αλλάζουν τη Χαλκίδα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:20

Λαβρόφ: Ευρώπη και Ζελένσκι επιχειρούν την απομάκρυση του Τραμπ από τη συμφωνία της Αλάσκας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ