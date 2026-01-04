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Τραγωδία στην Πάτρα: 31χρονος νεκρός μετά από ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο
Ειδήσεις
12:05 - 04 Ιαν 2026

Τραγωδία στην Πάτρα: 31χρονος νεκρός μετά από ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο

Reporter.gr Newsroom
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Ένας 31χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από ξυλοδαρμό που σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα, με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού και να αναζητά τους εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπλοκή προέκυψε μεταξύ δύο παρέων που βρίσκονταν στο ίδιο κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της πόλης, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ο 31χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή ατόμων που βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή του επεισοδίου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η αναζήτηση και άλλων παρευρισκομένων που ενδέχεται να έχουν εμπλοκή. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν περισσότερα στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου.

Οι αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με την Ασφάλεια Πατρών, προκειμένου να συνεισφέρει στην πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

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