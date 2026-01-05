Κρήτη: Ένας νεκρός από έκρηξη σε σπίτι

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του το πρωί της Δευτέρας, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε κατοικία στην περιοχή Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το cretalive.gr, τα πρώτα δεδομένα δείχνουν πως η έκρηξη προήλθε από λέβητα που βρισκόταν στο σπίτι.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, ένας 34χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ανασύρθηκε από τον χώρο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστικών συνεργείων, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.