Ηνωμένο Βασίλειο – Ελλάδα: Η απάντηση του Foreign Office για το μεταναστευτικό αφήνει αναπάντητα ερωτήματα

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου για θέματα Ευρώπης, Στίβεν Ντάουτι, απάντησε πρόσφατα σε γραπτές ερωτήσεις βουλευτή σχετικά με τη συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου – Ελλάδας στο μεταναστευτικό, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζει λεπτομερώς το περιεχόμενο ή την εφαρμογή του σχεδίου.

Οι ερωτήσεις κατατέθηκαν από τον ανεξάρτητο βουλευτή (πρώην Reform UK) Τζέιμς ΜακΜέρντοκ και αφορούσαν το κοινό σχέδιο με την Ελλάδα για τη μετανάστευση, όπως είχε ανακοινωθεί κατά την πρόσφατη επίσκεψη της Βρετανίδας Υπουργού Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ στην Αθήνα και τη συνάντησή της με τον Έλληνα ομόλογό της Γιώργο Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο βουλευτής ζητούσε να διευκρινιστούν ζητήματα όπως:

Αν η συμφωνία περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους για τη μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πώς εντάσσεται σε αυτή το πρόγραμμα North Africa Migration and Development, που χρηματοδοτεί η Βρετανία.

Ο ρόλος της Ελλάδας στη στρατηγική αυτή.

Ο τρόπος διασφάλισης της ορθής χρήσης των χρηματοδοτήσεων.

Η γραπτή απάντηση του Υφυπουργού Ντάουτι ήταν συνοπτική και γενική, χωρίς συγκεκριμένες αναφορές σε αριθμούς ή λεπτομέρειες εφαρμογής. Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Το Ηνωμένο Βασίλειο εργάζεται στενά με την Ελληνική Κυβέρνηση σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, όπως περιγράφηκε στα σχόλια της Υπουργού κατά την επίσκεψή της στην Αθήνα στις 18 Δεκεμβρίου. Αυτό περιλαμβάνει τη στενή εμπορική μας σχέση, τη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης, καθώς και τη συνεργασία μας στο ΝΑΤΟ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δουλειά μας σε όλους αυτούς τους τομείς θα παρουσιαστούν με τον συνήθη τρόπο, εντός των καθορισμένων διαδικασιών και σε μεταγενέστερο χρόνο.»

Η απάντηση αφήνει ανοικτά ερωτήματα σχετικά με την ουσιαστική εφαρμογή του σχεδίου, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων και τη σύνδεσή τους με τη χρηματοδότηση για τη Βόρεια Αφρική, προκαλώντας ενδεχομένως νέες ερωτήσεις από βουλευτές και παρατηρητές για την επόμενη φάση της συνεργασίας.