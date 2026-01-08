ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣτΕ: «Ναι» στην κατασκευή του τελεφερίκ στη Μονεμβασιά
Ειδήσεις
18:44 - 08 Ιαν 2026

ΣτΕ: «Ναι» στην κατασκευή του τελεφερίκ στη Μονεμβασιά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις προσφυγές της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, του Συλλόγου Φίλων Μονεμβασιάς και κατοίκων της περιοχής, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατασκευή του πολυσυζητημένου τελεφερίκ στη Μονεμβασιά.

Οι αποφάσεις 6/2026 και 7/2026 του ανώτατου δικαστηρίου έκριναν ότι η πρόσβαση σε μνημεία ιστορικής σημασίας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της συλλογικής μνήμης και πρέπει να διασφαλίζεται για όλους, περιλαμβανομένων των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.

Το ΣτΕ αξιολόγησε τις μελέτες περιβαλλοντικών και αρχαιολογικών επιπτώσεων του έργου και τις έκρινε επαρκείς, απορρίπτοντας την πρόταση για «μηδενική λύση». Σύμφωνα με την απόφαση, το τελεφερίκ δεν θα εξυπηρετεί μόνο τους επισκέπτες με περιορισμένη κινητικότητα, αλλά θα διευκολύνει και τις εργασίες συντήρησης της Άνω Πόλης από τους αρμόδιους αρχαιολόγους.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους το ΣτΕ είχε διατάξει προσωρινό «πάγωμα» των εργασιών έως την εκδίκαση των κύριων προσφυγών, μετά από ανησυχίες ότι η κατασκευή του τελεφερίκ ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στο μνημειακό σύνολο και στο προστατευόμενο φυσικό τοπίο της περιοχής. Στην υπόθεση είχαν εμπλακεί και διεθνείς φορείς, όπως η Europa Nostra, οι οποίοι είχαν εκφράσει ανησυχίες για την προστασία του ιστορικού μνημείου.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2026, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προσβασιμότητα και τη διατήρηση της ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα – Διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος του τελεφερίκ
Ειδήσεις

Φωτιά στην Πάρνηθα – Διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος του τελεφερίκ

Το πόρισμα για το δυστύχημα στη Λισαβόνα: Καλώδιο εκτός προδιαγραφών οδήγησε στη συντριβή του τελεφερίκ Γκλόρια
Ειδήσεις

Το πόρισμα για το δυστύχημα στη Λισαβόνα: Καλώδιο εκτός προδιαγραφών οδήγησε στη συντριβή του τελεφερίκ Γκλόρια

Λισαβόνα: Στους 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Glória
Ειδήσεις

Λισαβόνα: Στους 17 οι νεκροί από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Glória

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για το τραγικό δυστύχημα στο τελεφερίκ στη Λισαβόνα
Ειδήσεις

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για το τραγικό δυστύχημα στο τελεφερίκ στη Λισαβόνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:21

Οι ΗΠΑ επέβαλλαν νέους δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 08:03

Motor Oil: «Χτίζει» ισχυρό τεχνολογικό πυλώνα με τη Nova ICT – Έρχονται και δύο νέα funds στο μετοχικό σχήμα

Ναυτιλία
21/07/2026 - 08:00

ΕΛΙΜΕ: Ο θεσμικός εκφραστής των ελληνικών λιμένων στη νέα εποχή της ναυτιλίας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
21/07/2026 - 07:46

Η Ελλάδα μπροστά στο πανάκριβο τρένο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 07:30

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 23:15

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
20/07/2026 - 23:00

Τα παγάκια στον καφέ μπορεί να κρύβουν μικρόβια – Η έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Πολιτική
20/07/2026 - 22:33

Συντάξεις χηρείας: Καταργείται η περικοπή μετά την τριετία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Πολιτική
20/07/2026 - 22:30

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά από 52 χρόνια διχοτόμησης, αλλά με δύσκολες ισορροπίες

Ναυτιλία
20/07/2026 - 22:03

Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 22:00

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Υγεία
20/07/2026 - 21:30

Καύσωνας & Γυναίκες: Γιατί η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για το γυναικείο σώμα – Τι δείχνουν οι έρευνες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 21:21

Καύσιμα: Το «φράγμα» των €2 σπάει ξανά – Νέα πίεση σε οδηγούς και οικονομία

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros

Ειδήσεις
20/07/2026 - 20:56

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 20:37

Πτώση στις Ευρωαγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
20/07/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέος στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες

Εργασιακά
20/07/2026 - 20:12

Υποχρεωτικά μέτρα προστασίας εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
20/07/2026 - 20:00

Τι νέο μας φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 19:45

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους

Πολιτική
20/07/2026 - 19:07

Μητσοτάκης: Ζητώ τρίτη τετραετία για να μη γυρίσουμε τρεις πίσω

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 18:37

Alpha Trust: Έναρξη διαπραγμάτευσης 73.200 νέων μετοχών στο ΧΑ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 18:30

Στρατηγική συμφωνία: Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies

Magazino
20/07/2026 - 18:23

Πώς η FIFA μετέτρεψε το Μουντιάλ σε μηχανή δισεκατομμυρίων

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 17:55

Συνεδρίαση ισορροπίας στο ΧΑ: Οι αγοραστές αντιστέκονται, αλλά η αγορά δοκιμάζεται

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:48

Πέθανε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν

Πολιτική
20/07/2026 - 17:38

ΕΛΑΣ: 5+1 παρεμβάσεις για τη Δημόσια Παιδεία – Κατάργηση πανελλαδικών και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Φορολογία
20/07/2026 - 17:28

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ

Αναλύσεις
20/07/2026 - 17:09

Aktor: Καλύφθηκε πάνω από 2 φορές το βιβλίο της ΑΜΚ των €650 εκατ.

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:02

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ