ΣτΕ: «Ναι» στην κατασκευή του τελεφερίκ στη Μονεμβασιά

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις προσφυγές της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, του Συλλόγου Φίλων Μονεμβασιάς και κατοίκων της περιοχής, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατασκευή του πολυσυζητημένου τελεφερίκ στη Μονεμβασιά.

Οι αποφάσεις 6/2026 και 7/2026 του ανώτατου δικαστηρίου έκριναν ότι η πρόσβαση σε μνημεία ιστορικής σημασίας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της συλλογικής μνήμης και πρέπει να διασφαλίζεται για όλους, περιλαμβανομένων των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.

Το ΣτΕ αξιολόγησε τις μελέτες περιβαλλοντικών και αρχαιολογικών επιπτώσεων του έργου και τις έκρινε επαρκείς, απορρίπτοντας την πρόταση για «μηδενική λύση». Σύμφωνα με την απόφαση, το τελεφερίκ δεν θα εξυπηρετεί μόνο τους επισκέπτες με περιορισμένη κινητικότητα, αλλά θα διευκολύνει και τις εργασίες συντήρησης της Άνω Πόλης από τους αρμόδιους αρχαιολόγους.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους το ΣτΕ είχε διατάξει προσωρινό «πάγωμα» των εργασιών έως την εκδίκαση των κύριων προσφυγών, μετά από ανησυχίες ότι η κατασκευή του τελεφερίκ ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στο μνημειακό σύνολο και στο προστατευόμενο φυσικό τοπίο της περιοχής. Στην υπόθεση είχαν εμπλακεί και διεθνείς φορείς, όπως η Europa Nostra, οι οποίοι είχαν εκφράσει ανησυχίες για την προστασία του ιστορικού μνημείου.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2026, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προσβασιμότητα και τη διατήρηση της ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής.