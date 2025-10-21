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Το πόρισμα για το δυστύχημα στη Λισαβόνα: Καλώδιο εκτός προδιαγραφών οδήγησε στη συντριβή του τελεφερίκ Γκλόρια
Ειδήσεις
09:09 - 21 Οκτ 2025

Το πόρισμα για το δυστύχημα στη Λισαβόνα: Καλώδιο εκτός προδιαγραφών οδήγησε στη συντριβή του τελεφερίκ Γκλόρια

Reporter.gr Newsroom
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Ελαττωματικό καλώδιο προκάλεσε το δυστύχημα του τελεφερίκ στη Λισαβόνα, σύμφωνα με την έρευνα.

Η έκθεση αναφέρει ότι το καλώδιο που συνέδεε τις καμπίνες ήταν κακής ποιότητας και ότι τα υπόλοιπα τελεφερίκ της πόλης πρέπει να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο πριν επαναλειτουργήσουν

Το τελεφερίκ που συνετρίβη στη Λισαβόνα, προκαλώντας τον θάνατο 16 ανθρώπων στις αρχές Σεπτεμβρίου, είχε ελαττωματικό καλώδιο, σύμφωνα με την επίσημη έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα. Η έρευνα συνιστά να παραμείνουν εκτός λειτουργίας τα οχήματα της πόλης έως ότου επιβεβαιωθεί η ασφάλειά τους, σύμφωνα με μετάδοση του Guardian.

Το δυστύχημα, κατά το οποίο το εμβληματικό τελεφερίκ του 19ου αιώνα Elevador da Glória εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε κτίριο, συγκλόνισε την πορτογαλική πρωτεύουσα και αναζωπύρωσε τους φόβους για την ασφάλεια του δημοφιλούς αλλά γερασμένου αξιοθέατου.

Το Γραφείο Διερεύνησης Ατυχημάτων Αεροπορίας και Σιδηροδρόμων (GPIAAF) της Πορτογαλίας ανέφερε σε σημείωμά του, που δημοσιεύτηκε τρεις ημέρες μετά την τραγωδία, ότι ένα καλώδιο που συνέδεε τις δύο καμπίνες αποσυνδέθηκε λίγο πριν από το περιστατικό της 3ης Σεπτεμβρίου.

Η προκαταρκτική έκθεση του GPIAAF, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, διαπίστωσε ότι το καλώδιο δεν πληρούσε τα πρότυπα που είχε ορίσει ο δημοτικός φορέας μεταφορών CCFL.

«Το καλώδιο δεν συμμορφωνόταν με τις ισχύουσες προδιαγραφές της CCFL για χρήση στο τελεφερίκ της Glória», αναφέρει η 35σέλιδη έκθεση.

Τα υπόλοιπα τελεφερίκ της πόλης παραμένουν εκτός λειτουργίας από το δυστύχημα, και το GPIAAF συνέστησε να μην επαναλειτουργήσουν μέχρι να διαπιστωθεί ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης ικανά να ακινητοποιήσουν τις καμπίνες σε περίπτωση θραύσης του καλωδίου.

Από τους 16 νεκρούς, οι έντεκα ήταν αλλοδαποί: τρεις Βρετανοί, δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδοί, μία Γαλλίδα, μία Ελβετή, ένας Αμερικανός και ένας Ουκρανός. Μεταξύ των τραυματιών —περίπου 20 συνολικά— βρίσκονταν και τρεις Βρετανοί.

Τα πορτογαλικά θύματα περιελάμβαναν τέσσερα μέλη προσωπικού του ίδιου κοινωνικού ιδρύματος, του οποίου τα γραφεία βρίσκονται στην κορυφή του απότομου δρόμου που εξυπηρετεί το τελεφερίκ.

Το Elevador da Glória λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αντίβαρων για να κινεί τα δύο του βαγόνια κατά μήκος της 265 μέτρων (870 ποδιών) διαδρομής του, ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας την απότομη πλαγιά.

Σύμφωνα με το πρώτο σημείωμα του GPIAAF, ο πρωινός τακτικός έλεγχος την ημέρα του δυστυχήματος δεν είχε εντοπίσει καμία ανωμαλία στο καλώδιο που τελικά έσπασε.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο οδηγός του τελεφερίκ είχε ενεργοποιήσει τα φρένα, ωστόσο αυτά δεν κατάφεραν να σταματήσουν την καμπίνα χωρίς τη βοήθεια του συστήματος αντίβαρων.

Ολόκληρο το περιστατικό διήρκεσε μόλις 50 δευτερόλεπτα, πρόσθεσαν.

Η τελική έκθεση του GPIAAF, που θα περιλαμβάνει πλήρεις συστάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας, αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στον επόμενο χρόνο.

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