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ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για το τραγικό δυστύχημα στο τελεφερίκ στη Λισαβόνα
Ειδήσεις
11:50 - 04 Σεπ 2025

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για το τραγικό δυστύχημα στο τελεφερίκ στη Λισαβόνα

Reporter.gr Newsroom
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Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, στη Λισαβόνα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Υπουργείου:

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την τραγική απώλεια ζωών που προκάλεσε ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ Gloria στη Λισαβόνα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους αγαπημένους τους.

Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με το λαό και την κυβέρνηση της Πορτογαλίας».

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