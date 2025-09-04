ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για το τραγικό δυστύχημα στο τελεφερίκ στη Λισαβόνα

Αναλυτικά η ανάρτηση του Υπουργείου:
«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την τραγική απώλεια ζωών που προκάλεσε ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ Gloria στη Λισαβόνα.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους αγαπημένους τους.
Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με το λαό και την κυβέρνηση της Πορτογαλίας».
Profoundly saddened by the tragic loss of life caused by the Gloria funicular derailment in Lisbon— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 4, 2025
We extend our most sincere condolences to the families of the victims and their loved ones
At this time of sorrow, ?? stands in solidarity with the people and Government of ?? pic.twitter.com/aDBqyEhzcs