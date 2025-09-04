ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για το τραγικό δυστύχημα στο τελεφερίκ στη Λισαβόνα

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Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, στη Λισαβόνα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Υπουργείου:

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την τραγική απώλεια ζωών που προκάλεσε ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ Gloria στη Λισαβόνα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους αγαπημένους τους.

Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με το λαό και την κυβέρνηση της Πορτογαλίας».