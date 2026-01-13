Υπόθεση Novartis: Καταδικάστηκαν και σε δεύτερο βαθμό οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες

Το μεσημέρι της Τρίτης (13/1), το δικαστήριο καταδίκασε τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

Συγκεκριμένα, ο Φιλίστορας Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος σε 25 μήνες με αναστολή, όπως και πρωτόδικα, για ψευδή κατάθεση κατά συρροή σε βάρος όσων είχαν καταθέσει μηνύσεις εναντίον του, καθώς και για ψευδή καταμήνυση κατά των Α. Γεωργιάδη, Α. Λοβέρδου και Ν. Μανιαδάκη.

Η Μαρία Μαραγγέλη καταδικάστηκε σε 28 μήνες με αναστολή για ψευδή κατάθεση κατά συρροή απέναντι σε όλους όσους είχαν υποβάλει μηνύσεις εναντίον της και για ψευδή καταμήνυση κατά των Α. Γεωργιάδη, Γ. Στουρνάρα, Α. Λοβέρδου και Α. Σαμαρά.