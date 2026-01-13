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Genesis: Νέα εποχή για τη Ferrari στην Ελλάδα
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12:55 - 13 Ιαν 2026

Genesis: Νέα εποχή για τη Ferrari στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η Genesis, αποκλειστικός συνεργάτης της Ferrari στην Ελλάδα για περισσότερες από 3 δεκαετίες, εγκαινιάζει τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, δημιουργώντας, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, ένα ορόσημο για τους λάτρεις της αυτοκίνησης στη χώρα. Οι νέες εγκαταστάσεις αποτελούνται  από ένα ιδιαίτερης αισθητικής showroom με την υπογραφή της Ferrari, προσφέροντας παράλληλα  πλήρη υποστήριξη after-sales και συνδυάζοντας εμπειρία, τεχνολογία και πολυτελή εξυπηρέτηση για τους φίλους των θρυλικών οχημάτων του ιστορικού brand.

Όπως αναφέρεται, σε στρατηγική τοποθεσία στην Αθήνα, με εύκολη πρόσβαση, επί της E.O Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, το νέο συγκρότημα συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό και καινοτομία με διαχρονική αισθητική, αντάξιο της κληρονομιάς και των αξιών που πρεσβεύει η Ferrari. Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος του συνεχούς πλάνου ανάπτυξης της Genesis Motors, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της Ferrari στην ελληνική αγορά.

Κορυφαίες υπηρεσίες και τεχνολογία αιχμής

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ένα εξειδικευμένο, “state-of-the-art” service center, εξοπλισμένο με προηγμένα διαγνωστικά συστήματα τελευταίας γενιάς και πιστοποιημένους τεχνικούς της Ferrari, καθώς και ένα showroom σχεδιασμένα σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα του ιταλικού οίκου. Παράλληλα, οι πελάτες έχουν στη διάθεσή τους έναν ξεχωριστό χώρο εξατομίκευσης, όπου μπορούν να διαμορφώσουν το δικό τους μοναδικό μοντέλο ή να αναβαθμίσουν το υφιστάμενο μοντέλο τους με γνήσια Ferrari accessories, ενώ το customer lounge προσφέρει ένα άνετο και ζεστό περιβάλλον φιλοξενίας.

Exterior II 92fe3

Σταθερή αξία επί τρεις δεκαετίες

Επί τρεις δεκαετίες, η Genesis, αποτελεί βασικό πυλώνα της παρουσίας της Ferrari στην Ελλάδα, προσφέροντας εξειδίκευση, συνέπεια και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε ένα απαιτητικό κοινό. Μέσα σε αυτό το διάστημα, έχει συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας ώριμης αγοράς στην ιδιαίτερα απαιτητική κατηγορία των Luxury Sports Cars, προχωρώντας σε συνεχείς επενδύσεις που στηρίζουν τη μακρόχρονη σχέση με τους πελάτες και το εργοστάσιο της Ferrari στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται, η νέα αυτή επένδυση σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο για τη Ferrari στη χώρα μας, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η αριστεία στη μηχανολογία υψηλών επιδόσεων, η πολυτέλεια και η υψηλή εμπειρία εξυπηρέτησης της Genesis Motors συναντούν το πάθος για την ταχύτητα.
Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 17:35
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