Άρειος Πάγος: Εισαγγελικό «όχι» στην αναίρεση Κορκονέα - Ένταση με Κωνσταντοπούλου

Την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης που υπέβαλε ο πρώην ειδικός φρουρός Επαμεινώνδας Κορκονέας εισηγήθηκε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Σοφουλάκης, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η αίτηση αφορά την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας, με την οποία απορρίφθηκε η αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου, οδηγώντας τον καταδικασμένο σε ισόβια κάθειρξη ξανά στη φυλακή.

Ο Επαμεινώνδας Κορκονέας έχει καταδικαστεί για τη θανατηφόρα χρήση υπηρεσιακού όπλου εναντίον του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου τον Δεκέμβριο του 2008 στα Εξάρχεια, υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο κοινωνικό και νομικό ενδιαφέρον.

Ένταση ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Πανταζή

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας σημειώθηκε ένταση στη δικαστική αίθουσα μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που εκπροσωπεί την οικογένεια του Αλέξη Γρηγορόπουλου, και της συνηγόρου υπεράσπισης του Κορκονέα, Βάσως Πανταζή. Αφορμή αποτέλεσε η κατάθεση υπομνήματος από την πλευρά της πολιτικής αγωγής, με την κ. Πανταζή να αντιδρά, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτρέπεται δικονομικά η παράσταση της οικογένειας στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Απευθυνόμενη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κ. Πανταζή δήλωσε: «Προστάτευσε τον θεσμό. Αυτό το μήνυμα που περνάμε στους συναδέλφους είναι ότι έχει μια ιδιότυπη ασυλία», με το δικαστήριο να προχωρά σε προσωρινή διακοπή της διαδικασίας.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε στην έδρα ότι κατά το παρελθόν έχουν διατυπωθεί ύβρεις και απειλές σε βάρος της, ακόμη και από τον Ηλία Κασιδιάρη, τον οποίο, όπως είπε, εκπροσωπεί η κ. Πανταζή. Παράλληλα, η συνήγορος της οικογένειας Γρηγορόπουλου έκανε λόγο για «παραδικαστικούς μηχανισμούς», υποστηρίζοντας ότι στην υπόθεση υπήρξαν παρεμβάσεις που οδήγησαν σε αποφυλάκιση και χορήγηση ελαφρυντικού, καθώς και σε απειλές εις βάρος δικηγόρων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η μητέρα του Αλέξη Γρηγορόπουλου ζητεί την αμετάκλητη περάτωση της υπόθεσης, ώστε να υπάρξει οριστική δικαστική κρίση.

Στη συνέχεια, η συνήγορος υπεράσπισης του πρώην ειδικού φρουρού ανέπτυξε ενώπιον του Αρείου Πάγου τους λόγους για τους οποίους ζητείται η αναίρεση της απόφασης του Εφετείου Λαμίας, εστιάζοντας στη μη αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου επί της αίτησης αναίρεσης αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.