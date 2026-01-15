Κολυδάς για καιρό: Από την επόμενη εβδομάδα η Ευρώπη θα εισέλθει ξανά σε χειμερινή τροχιά

Την πρόγνωσή του για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου δημοσιεύει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει, από την επόμενη εβδομάδα η Ευρώπη θα εισέλθει ξανά σε χειμερινή τροχιά.

«Σε αυτό το δυναμικό πεδίο σύγκρουσης ψύχους και υγρασίας, ο καιρός στην Ελλάδα ετοιμάζεται να υπενθυμίσει από την επόμενη εβδομάδα ότι ο χειμώνας δεν είναι απλώς παρών, αλλά βρίσκεται στο πιο ουσιαστικό του στάδιο», σημειώνει χαρακτηριστικά για τη χώρα μας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Κολυδά:

«ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ…

Η ατμόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη μπαίνει ξανά σε καθαρά χειμερινή τροχιά από βδομάδα . Οι μεγάλης κλίμακας κυκλοφορίες μας δείχνουν ψυχρές αέριες μάζες στα βορειοανατολικά, την ώρα που η Μεσόγειος παραμένει θερμικά ενεργή και έτοιμη να τροφοδοτήσει βαρομετρικά χαμηλά. Σε αυτό το δυναμικό πεδίο “σύγκρουσης” ψύχους και υγρασίας, ο καιρός της Ελλάδας ετοιμάζεται να θυμίσει από βδομάδα ότι ο χειμώνας δεν είναι απλώς παρών — αλλά βρίσκεται στο πιο ουσιαστικό του στάδιο. Οι επόμενες ημέρες δεν μιλούν για μεταβατική περίοδο, αλλά για χειμερινό καιρό εκεί όπου η φυσική της ατμόσφαιρας παίρνει ξανά τον πρώτο λόγο.

Στο άρθρο μας διαπιστώνουμε οτι τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε ένα σαφές χειμερινό σενάριο για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου».