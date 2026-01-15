Αποστολάκης: θα είμαι ξανά υποψήφιος - Ενδιαφέρουσες οι πρωτοβουλίες Τσίπρα και Καρυστιανού

Την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές γνωστοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός Ευάγγελος Αποστολάκης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει με ποιο κόμμα θα κατέλθει. Όπως ξεκαθάρισε, η πολιτική του παρουσία θα τοποθετείται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής σε νέο πολιτικό εγχείρημα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις», ο κ. Αποστολάκης σχολίασε τις τελευταίες πολιτικές κινήσεις τόσο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καρυστιανού, χαρακτηρίζοντάς τες «ενδιαφέρουσες», με διαφορετικά όμως χαρακτηριστικά και αφετηρίες.

«Ο Τσίπρας έχει κυβερνητική εμπειρία»

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για πολιτικό με σαφή κυβερνητική εμπειρία, ο οποίος έχει δοκιμαστεί σε συνθήκες διακυβέρνησης και έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις.

«Είναι ένας άνθρωπος που έχει κυβερνήσει τη χώρα, έχει εμπειρία και αυτό από μόνο του δίνει ιδιαίτερο βάρος σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία του», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι όποιες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού αξιολογούνται από την κοινωνία και τους ψηφοφόρους.

Αναγνώριση του ρόλου της Μαρίας Καρυστιανού

Για τη Μαρία Καρυστιανού, ο Ευάγγελος Αποστολάκης έκανε λόγο για καθοριστική συμβολή στην ανάδειξη της υπόθεσης των Τεμπών, υπογραμμίζοντας ότι η διάσταση που πήρε το ζήτημα στην κοινωνία φέρει έντονα τη δική της «υπογραφή».

Όπως ανέφερε, «η προσπάθεια που έκανε για τη δικαίωση των συγγενών των θυμάτων ήταν εξαιρετική», επισημαίνοντας ότι χωρίς τη δική της παρουσία και επιμονή, η εξέλιξη της υπόθεσης θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τελικός κριτής για κάθε πολιτική πρωτοβουλία είναι η κοινωνία και το εκλογικό σώμα.

«Μεγάλη ημέρα» για το Πολεμικό Ναυτικό η υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»

Ο πρώην υπουργός και επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ χαρακτήρισε «μεγάλη ημέρα για το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις» την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων», τονίζοντας ότι η ένταξή της σηματοδοτεί την είσοδο σε μια νέα φιλοσοφία ναυτικών επιχειρήσεων.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για πλοία πολλαπλών δυνατοτήτων, ικανά να επιχειρούν με άνεση στην Ανατολική Μεσόγειο. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την παραλαβή και των τεσσάρων φρεγατών, η αποτρεπτική ισχύς της χώρας, όπως είπε, «θα έχει αλλάξει διάσταση».

Ο κ. Αποστολάκης χαρακτήρισε τις φρεγάτες τύπου Belharra πέμπτης γενιάς, τονίζοντας ότι αποτελούν ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα τόσο σε επίπεδο σχεδίασης όσο και σε επίπεδο οπλισμού και τεχνολογικών δυνατοτήτων, ενώ προσαρμόζονται στα ελληνικά επιχειρησιακά δεδομένα.

Παράλληλα, απέδωσε την καθυστέρηση στην ανανέωση του στόλου στη δημοσιονομική κατάσταση των προηγούμενων ετών, κατά την οποία, όπως είπε, δεν υπήρχε δυνατότητα υλοποίησης μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Ανησυχία για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της αναβάθμισης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, εκφράζοντας την αγωνία του για το χαμηλό ποσοστό επιστροφής αξίας στην εγχώρια παραγωγή.

Όπως ανέφερε, παρά τις εξοπλιστικές δαπάνες που αγγίζουν τα 15 δισ. ευρώ, οι επιστρεφόμενες αξίες προς την ελληνική αμυντική βιομηχανία παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες. Τόνισε, μάλιστα, ότι όσα συζητούνται σήμερα αποτελούν περισσότερο πολιτικές προθέσεις, χωρίς ακόμη να έχουν θεσμοθετηθεί νομικά.

Ενστάσεις για το νέο νομοσχέδιο στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τέλος, ο Ευάγγελος Αποστολάκης αναφέρθηκε στο πρόσφατο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αλλαγών, αλλά με σεβασμό στη σταδιοδρομία των στελεχών.

Ειδική αναφορά έκανε στους υπαξιωματικούς, σημειώνοντας ότι το νέο πλαίσιο ανατρέπει τον επαγγελματικό σχεδιασμό ζωής τους, δημιουργώντας αίσθημα αδικίας. Όπως είπε, δεν είναι θεμιτό να αλλάζουν οι κανόνες στη μέση της σταδιοδρομίας ενός στελέχους.

Ο πρώην υπουργός τάχθηκε υπέρ της θέσπισης μεταβατικών διατάξεων, ώστε όσοι υπηρετούν σήμερα και έχουν συγκεκριμένες προοπτικές εξέλιξης να μην αδικηθούν και να μπορέσουν να φτάσουν στον βαθμό που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.