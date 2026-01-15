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Optima Asset Management ΑΕΔΑΚ: Αύξηση κεφαλαίων υπό διαχείριση κατά 85% το 2025
Ανακοινώσεις
11:58 - 15 Ιαν 2026

Optima Asset Management ΑΕΔΑΚ: Αύξηση κεφαλαίων υπό διαχείριση κατά 85% το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την Optima asset management ΑΕΔΑΚ, θυγατρική της Optima bank, η οποία κατέγραψε κορυφαίες αποδόσεις σε δύο αμοιβαία κεφάλαια με πρώτες θέσεις στις κατηγορίες τους. Ταυτόχρονα, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενεργητικού στην ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της επενδυτικής της στρατηγικής και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Δύο αμοιβαία κεφάλαια στην κορυφή της αγοράς

Η Optima asset management ΑΕΔΑΚ ξεχώρισε το 2025 καταλαμβάνοντας την 1η θέση σε δύο βασικές κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων, επιτυγχάνοντας επιδόσεις που την τοποθετούν στην κορυφή της ελληνικής αγοράς:

  • Optima ελληνικό μετοχικό:
    Σημείωσε απόδοση 53,6% για το 2025, καταλαμβάνοντας την 1η θέση μεταξύ 46 μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων Ελλάδας και υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι του γενικού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος στο ίδιο διάστημα κατέγραψε άνοδο 44,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόδοση αυτή αποτελεί την υψηλότερη επίδοση στο σύνολο των 92 μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων, που επενδύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες μετοχές.
  • Optima greek balanced μικτό εσωτερικού:
    Κατέγραψε απόδοση 32,2% για το 2025, καταλαμβάνοντας την 1η θέση μεταξύ 57 μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων.
    Σε ορίζοντα 4ετίας, το αμοιβαίο κεφάλαιο πέτυχε σωρευτική απόδοση 74,0%, που το κατέταξε στην 1η θέση μεταξύ των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ισχυρή αύξηση ενεργητικού – Ψήφος εμπιστοσύνης από τους επενδυτές

Παράλληλα με τις κορυφαίες αποδόσεις, η Optima asset management ΑΕΔΑΚ κατέγραψε το 2025 αύξηση κεφαλαίων υπό διαχείριση κατά 85%, το υψηλότερο ποσοστό στην ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων.

Σε ορίζοντα πενταετίας, τα κεφάλαια υπό διαχείριση αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 950% (vs 260% - μέσου όρου της αγοράς), επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς ενισχυόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών και τη μακροχρόνια αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Οι επιδόσεις αυτές, τόσο σε επίπεδο επενδυτικών αποτελεσμάτων όσο και επιχειρηματικής ανάπτυξης, ενισχύουν το αποτύπωμα της Optima asset management ΑΕΔΑΚ, ως εταιρείας με ξεκάθαρο προσανατολισμό στη δημιουργία αξίας για τους επενδυτές της.

Ο CEO της Optima asset management ΑΕΔΑΚ, κ. Αριστοτέλης Παναγιωτάκης ανέφερε: ‘‘Οι πρωτιές των αμοιβαίων κεφαλαίων μας και η εντυπωσιακή αύξηση του ενεργητικού, δεν αποτελούν συγκυριακά αποτελέσματα. Είναι το αποτέλεσμα πρωτίστως σκληρής δουλειάς αλλά και τεχνογνωσίας και συσσωρευμένης εμπειρίας της διαχειριστικής ομάδας της ΑΕΔΑΚ μας, που υλοποιεί μια μακροχρόνια, πειθαρχημένη και αποτελεσματική επενδυτική στρατηγική. Ταυτόχρονα, αντικατοπτρίζουν τη δυναμική ανάπτυξη του ομίλου της Optima bank και της δυνατότητας που έχει να προσελκύει επενδυτές και να δημιουργεί αξία για αυτούς. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ενεργή διαχείριση και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, με στόχο να παραμείνουμε σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων.’’

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